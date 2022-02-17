Русские фигуристки за 5 часов до финала Игр: Валиева сильна, Трусова ошибается, Щербакова отказалась от квад-лутца
Последний выход на лед перед развязкой Олимпиады.
Последний выход на лед перед развязкой Олимпиады.
То, чего вы ждали четыре года, случится через несколько часов. Лучшие фигуристки планеты решат, кто из них станет олимпийской чемпионкой.
На последнюю тренировку перед произвольной вышли все россиянки. И первой удивлять начала Саша Трусова. Буквально спустя пару минут после выхода на лед она уже сделала тройной лутц, а еще через минуту — четверной лутц + тройной тулуп. И все это — даже не снимая куртку.
Однако прокат под музыку у Саши получился не на максимум. Сначала был тройной флип вместо четверного, потом случилась бабочка на сальхове. Следом четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц. Два квада из пяти — не лучшая статистика перед решающим выступлением. Но вне прогонов у Саши получились все ее четверные прыжки. Быть может, все же пятиквадка реальна? Ответ будет уже скоро. А на тренировке Саша покинула лед первой из российских фигуристок.
Анна Щербакова прогон короткой программы начала с чистого каскада четверной флип + тройной тулуп. Дальше все было без ультра-си — тройной флип, два двойных акселя, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.
Вне прогонов у Аня получался четверной флип, но на четверной лутц она не заходила. Судя по тренировке, Щербакова будет пытаться проехать программу с двумя квадами — флипом и флипом в каскаде.
Камила Валиева хороша. В прогоне под музыку она допустила одну ошибку — падение с четверного тулупа. Остальные пять прыжковых элементов (риттбергер был только обозначен) вышли идеальными — четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, четверной флип + тройной тулуп. Музыка еще не закончилась, а Камила без отдыха поехала и легко сделала каскад — четверной тулуп + тройной тулуп. Чтобы ни у кого не было никаких сомнений в ее готовности.
Валиева покинула лед позже всех. Поклоны для зрителей-журналистов чемпионка Европы делала в тот момент, когда на льду уже вовсю работали волонтеры. Через смешанную зону Камила прошла в сопровождении главы ОКР Константина Выборнова. Со СМИ девушки общаться не стали. Но этого от них никто и не ждал.