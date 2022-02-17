Что означают и как понимать разноцветные квадратики в фигурном катании?

По сравнению с последними турнирами у фигуристов (чемпионат Европы и мира), состоявшимися перед олимпийскими играми, телевизионная графика на самой Олимпиаде немного изменилась.

Ранее все могли наблюдать надпись GOE (Grade Of Executive — уровень исполнения с англ.), рядом название элемента, который исполняет фигурист, и его базовая стоимость. А далее шли уже либо надбавка, если было чистое исполнение, либо снижение, если совершена ошибка.

Но в Пекине чуть иначе. Вместо GOE мы видим разноцветные квадратики. Нет названия элементов и базовой стоимости. Но в целом ничего не изменилось. Каждый квадрат — это исполняемый элемент (прыжок, дорожка шагов, вращение). Если появляется зеленый — значит, элемент исполнен чисто и судьи добавляют к его стоимости еще какие-то баллы (на свое усмотрение), если красный — была совершена ошибка и будет снижение баллов. Наконец, желтый — судьи по окончании проката оперативно пересмотрят повтор элемента и вынесут свой вердикт.