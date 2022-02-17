Что означают и как понимать разноцветные квадратики в фигурном катании?
На Олимпиаде в Пекине во время трансляций фигурного катания появилось нововведение в графике — вместо привычной аббревиатуры GOE горят разноцветные квадратики. Что они означают?
На Олимпиаде в Пекине во время трансляций фигурного катания появилось нововведение в графике — вместо привычной аббревиатуры GOE горят разноцветные квадратики. Что они означают?
По сравнению с последними турнирами у фигуристов (чемпионат Европы и мира), состоявшимися перед олимпийскими играми, телевизионная графика на самой Олимпиаде немного изменилась.
Ранее все могли наблюдать надпись GOE (Grade Of Executive — уровень исполнения с англ.), рядом название элемента, который исполняет фигурист, и его базовая стоимость. А далее шли уже либо надбавка, если было чистое исполнение, либо снижение, если совершена ошибка.
Но в Пекине чуть иначе. Вместо GOE мы видим разноцветные квадратики. Нет названия элементов и базовой стоимости. Но в целом ничего не изменилось. Каждый квадрат — это исполняемый элемент (прыжок, дорожка шагов, вращение). Если появляется зеленый — значит, элемент исполнен чисто и судьи добавляют к его стоимости еще какие-то баллы (на свое усмотрение), если красный — была совершена ошибка и будет снижение баллов. Наконец, желтый — судьи по окончании проката оперативно пересмотрят повтор элемента и вынесут свой вердикт.
Так что чем больше зеленых квадратиков, тем лучше для фигуристов. Однако не всегда означает, что даже с чисто выполненной программой один спортсмен получит более высокие оценки, чем другой даже при наличии красного квадрата. Так и произошло в короткой программе у женщин. Например, Камила Валиева совершила ошибку на тройном акселе (красный квадрат в графике), а Анна Щербакова не допустила ни одной ошибки (все квадраты зеленые). Но дело в том, что некоторые элементы Щербаковой имели более низкую базовую стоимость. Например, она прыгнула двойной аксель, а не тройной, как Валиева. И чтобы понимать, чье выступление в техническом плане лучше, нужно смотреть на количество баллов в информационном блоке графики.