ОКР считает, что итоги командного турнира фигуристов не подлежат пересмотру

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ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России считает, что результаты командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине не подлежат пересмотру. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

«В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки (Камилы Валиевой — прим. ТАСС), — сказал Поздняков. — Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр».

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«Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в Спортивном арбитражном суде, если потребуется», — добавил глава ОКР.