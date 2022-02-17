ОКР обратился в МОК с запросом о проведении церемонии награждения фигуристов

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады. Второе место заняла команда США, третье — сборная Японии.

«ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК, с тем чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и других стран, которые участвовали в соревнованиях и входят в число призеров в одиночном катании. Надеемся, что мнение ОКР будет учтено. Пока вина не установлена и детали дела не установлены, надо дать церемонию провести», — сказал Матыцин.