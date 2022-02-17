Сборная Австрии лидирует в командном двоеборье на Олимпиаде в Пекине после прыжков с трамплина
По итогам прыжков австрийцы набрали 475,4 балла. Второе место занимает команда Норвегии (469,4), на третьей строчке — Германия (467,0).
По итогам прыжков австрийцы набрали 475,4 балла. Второе место занимает команда Норвегии (469,4), на третьей строчке — Германия (467,0).
Сборная России не представлена в командном двоеборье на Олимпиаде в Пекине.
Комплект медалей в командном двоеборье будет разыгран по итогам эстафеты 4×5 км, которая состоится сегодня, 17 февраля (начало — в 14.00 мск).
Двоеборье. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины. Командные соревнования К-125 + 4×5 км. Прыжок