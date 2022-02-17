Пандемия сказалась на результатах. Российские сноубордисты завоевали одну медаль на Играх

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ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские сноубордисты завоевали на Олимпиаде в Пекине одну награду — бронзовым призером Игр в параллельном гигантском слаломе стал 35-летний Виктор Уайлд, для которого эта медаль стала третьей на олимпийских соревнованиях.

Всего на Играх в Пекине сноубордисты разыграли 11 комплектов медалей — на один комплект больше, чем в Пхёнчхане в 2018 году. Организаторы добавили в олимпийскую программу соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

Лидерами по общему количеству выигранных олимпийских медалей стали канадцы, завоевавшие шесть наград (одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали). Отличились также сборные США и Австрии, завоевавшие по три золотые и одной серебряной медали.

По сравнению с Играми 2018 года российские сноубордисты сделали небольшой шаг вперед — из Южной Кореи россияне уехали вообще без медалей, хотя рассчитывали на них.

Надежды на медали

Самые большие надежды у российской сборной традиционно были связаны с параллельными дисциплинами. До Игр в Пекине в активе сноубордистов из России было четыре медали, три из них — в параллельном гигантском слаломе: серебро Екатерины Илюхиной на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года, золото Виктора Уайлда и бронза Алены Заварзиной на Играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, в Сочи Уайлд стал олимпийским чемпионом в параллельном слаломе (дисциплина была в 2015 году исключена из программы зимних Игр).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ad0a118c1538fb2d5f9a" data-vnd="ad0a118c1538fb2d5f9a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ad0a118c1538fb2d5f9a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Состав российской сборной к Играм в Пекине был весьма представительным. Одним из фаворитов соревнований был трехкратный чемпион мира 22-летний Дмитрий Логинов, несмотря на молодой возраст уже имевший опыт выступления на Олимпийских играх в 2018 году. К сожалению, на Играх в Пекине во многом повторился сценарий четырехлетней давности. Тогда, в Пхёнчхан Логинов приехал победителем одного из этапов Кубка мира в Австрии, но на трассе в Южной Корее допустил ошибку и не смог выйти из квалификации.

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На Олимпиаде в Пекине Логинов преодолел квалификацию, но вышел в ⅛ финала на своего товарища по команде Виктора Уайлда, который и стал победителем заезда — Логинов не сумел финишировать. Спортсмен был крайне расстроен этим поражением и не стал общаться с прессой.

«[Ситуация с Логиновым] могла сложиться по другому, конечно. Если бы наши ребята не вышли друг на друга, может быть, все было по-другому», — отмечает старший тренер российской сборной по параллельным дисциплинам Денис Салагаев.

По его мнению, мог сказаться и психологический настрой. «Дима, я так думаю, немножко перегорел, все-таки старт четырехлетия. Как к этому подойти психологически [подготовленным]? Здесь тоже не все так просто», — отметил собеседник ТАСС.

Третья медаль Уайлда

35-летний Уайлд, вышедший из квалификации с девятого места, смог не только победить Логинова, но и в четвертьфинале обогнал победителя квалификации корейца Ли Сан Хо, а после проигрыша в полуфинале одержал победу над опытным Роландом Фишналлером из Италии, для которого Игры в Пекине стали шестыми в карьере.

В Пекине Уайлд завоевал третью олимпийскую награду в карьере. В Сочи в 2014 году он выиграл первые и пока единственные для России золотые медали в параллельном и параллельном гигантском слаломе. Сам спортсмен подобных высот в своей карьере больше не брал — в 2018 году в Пхёнчхане он стал десятым, на чемпионате мира в Парк-Сити (США) — четвертым, а на чемпионате мира в Рогле (Словения) занял 22-е место, не сумев выйти из квалификации.

Олимпийский турнир в Пекине доказал, что Уайлд находится в хорошей физической и психологической форме. «Я показал, что могу бороться за медали. Я победил трехкратного чемпиона мира Дмитрия [Логинова], потом обогнал победителя квалификации. Я допустил одну ошибку в плане психологии, мог бы быть сейчас с золотой медалью, но я рад бронзе», — сказал спортсмен после выступления.

«Мы бронзе рады, она дороже золота», — сказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, Уайлда включили в олимпийскую команду «благодаря вере тренерского штаба сборной» в успех спортсмена. «Спортсмен оправдал ожидания и оставил неизгладимое впечатление от своего выступления», — отметил Матыцин.

В беседе с ТАСС старший тренер Денис Салагаев отметил, что в сборной рады награде опытного Уайлда, но по числу медалей рассчитывали на большее. «Медаль взяли — это хорошо, но мы вообще рассчитывали на большее. Но так получилось, в основном из-за ковида. Рад за Виктора, но и обидно за ребят, которые тоже могли побороться», — сказал собеседник.

Пандемия внесла коррективы

Подготовку к Олимпиаде спортсменов, выступающих в параллельных дисциплинах, Салагаев назвал скомканной из-за карантинных ограничений. «В целом спортсмены почти все были готовы, кроме тех, кто загремел на карантин. У нас полкоманды сидело на карантине. Соболева приехала в Китай и “плюсанула” опять, Надыршина приехала вечером перед стартом, Соболев всю предподготовку провел в карантине, сложная была ситуация. Скомканная у нас была предолимпийская подготовка», — добавил Салагаев.

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По словам Софии Надыршиной, успешно выступавшей в сезоне на Кубке мира, перед олимпийским турниром она не успела адаптироваться и провести тренировки на олимпийской трассе. «Я прилетела вчера вечером, у меня не было времени адаптироваться. У меня не было тренировок, я была на карантине две недели», — сказала спортсменка в день соревнований. В итоге российская сноубордистка уступила 0,03 секунды нидерландской спортсменке Мишель Деккер в ⅛ финала турнира по параллельному гигантскому слалому.