Конькобежке Голиковой не хватило 0,1 секунды до бронзы Олимпиады на дистанции 1000 метров
Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла четвертое место в забеге на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла четвертое место в забеге на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
До бронзовой медали ей не хватило 0,1 секунды.
Победила в забеге японка Михо Такаги, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 13,190 секунды — это новый олимпийский рекорд. Она улучшила достижение Йорин тер Морс, установленное в 2018 году (1.13,56).
Японка стала двукратной олимпийской чемпионкой.
Второй стала нидерландка Ютта Лердам (отставание — 0,64 секунды), третьей — американка Бриттани Боу (+1,42).
Голикова уступила победительнице 1,52 секунды. Россиянка Дарья Качанова заняла 9-е место, а Ольга Факулина — 13-е.