Украинская лыжница, сдавшая положительный допинг-тест на ОИ, объявила о завершении карьеры

— Дорогие друзья! Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это всё и что таким образом. Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стёр с лица земли!

Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена. К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остаётся только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как.



Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе, я очень благодарна! А у тех людей, которых коснётся эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения. Берегите здоровье и будьте счастливы! — написала Каминская в своём «инстаграме».