Главный тренер женской сборной России по керлингу покинул свой пост

«Что касается меня, я уже попросил руководство федерации не направлять меня с командой на чемпионат мира и направить вместо меня другого тренера. Спорт имеет жесткие законы, кто-то должен понести ответственность. Мое заявление удовлетворено, я сообщил о своем решении федерации три дня назад.



Я не беру на себя вину, ничего нельзя было сделать. Но это не отменяет того, что мы провалились. Никто не виноват, результата нет, кто-то должен понести ответственность, а тренер виноват всегда во всем. Но я уверяю, что ни один специалист также бы ничего не сделал в этой ситуации, невозможно», — цитирует Беланова ТАСС.