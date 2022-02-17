Ольга Фаткулина: Хотела разогнаться, а дальше — чтобы нечистая сила помогла. Видимо, нечистых сил не существует

«Проклятья знаменосца вообще не существует! Кто это выдумал? Знамя на церемонии открытия — самое позитивное у меня за всю Олимпиаду! Давайте реально смотреть на вещи. Как можно бегать после болезни? Я бежала достойно, разогналась на первом круге, но не хватило. Это было очевидно и предсказуемо.



Выходила на старт и думала: “Авось чудо произойдет!”. Давно не бегала 1000 метров, но бывает и ружье незаряженное стреляет. У меня не бывает в жизни такого, чтобы что-то давалось легко. Хотела разогнаться и пройти первый круг достойно, а дальше — чтобы нечистая сила помогла. Но видимо, нечистых сил не существует.



Последние 300 метров не помню — была в каком-то аду. Меня перекосило так, будто летом на велосипеде в гору 30 минут ехала. До финиша доехала в полуобморочном состоянии», — рассказала Фаткулина.