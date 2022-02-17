Норвегия выиграла золото в командных соревнованиях по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022
Сборная Норвегии выиграла командные соревнования по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Сборная Норвегии выиграла командные соревнования по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Серебро завоевала Германия, бронза досталась Японии.
Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4×5 км
Сборная России в командном турнире не участвовала.