Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков в одном прокате

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате. Россиянка установила это достижение во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Россиянка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом (ошибка, когда спортсмен опирается на вторую ногу при приземлении — прим. ТАСС), четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц. За прокат Трусова получила 177,13 балла, по сумме программ она набрала 251,73 балла.