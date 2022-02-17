Щербакова принесла России пятое золото Олимпиады в Пекине

Спортсменка по сумме программ набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).

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Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира. 17-летняя Трусова — бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (СAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), допустил россиянку до личного турнира Игр в Пекине.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс ранее заявил, что результаты Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными.