Валиева заплакала после неудачной произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Она не попала в медали

Ученица Этери Тутберидзе лидировала после короткой программы, но совершила несколько серьезных ошибок в произвольной и в итоге стала лишь четвертой. Сидя в окружении тренера Этери Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза в зоне «кисс энд край» 15-летняя спортсменка буквально рыдала.