Валиева заплакала после неудачной произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Она не попала в медали
Российская фигуристка Камила Валиева не сдержала слез после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
Российская фигуристка Камила Валиева не сдержала слез после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
Ученица Этери Тутберидзе лидировала после короткой программы, но совершила несколько серьезных ошибок в произвольной и в итоге стала лишь четвертой. Сидя в окружении тренера Этери Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза в зоне «кисс энд край» 15-летняя спортсменка буквально рыдала.
Победу на Играх-2022 одержала россиянка Анна Щербакова, серебряную медаль завоевала еще одна представительница РФ Александра Трусова, бронзовую — японка Каори Сакамото.