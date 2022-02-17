Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете зимних Олимпийских игр

Сегодня представительницы Беларуси выступали в двух видах олимпийской программы. В женских состязаниях по конькобежному спорту на дистанции 1000 м Екатерина Слоева оказалась на 21-й позиции в итоговом протоколе. Фигуристка Виктория Сафонова заняла 13-е место в женском одиночном катании.