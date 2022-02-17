«Это настоящее величие». Василий Уткин отреагировал на победу Анны Щербаковой на ОИ

«Очень жаль Валиеву. Ужасно. Но мне кажется, что прямо сейчас это для тех, кто рядом с ней. У нас, обычной публики, впереди куча времени для сочувствия и поддержки. Сегодня в первую очередь день Щербаковой. Она невероятная спортсменка. Показать лучшее, что можешь, в главный день — это настоящее величие. И смысл спорта. Сегодня день Анны Щербаковой. Для всех остальных — любимых, гениальных, невероятных, несчастных — в году есть еще 364 дня», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.