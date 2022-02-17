Фигуристка Трусова расплакалась перед журналистами после окончания олимпийского турнира

Золотую медаль завоевала россиянка Анна Щербакова, Камила Валиева стала четвертой. Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате.
«Я не поняла ничего вообще, это невозможно, так нельзя, — сказала Трусова сквозь слезы. — Не хочу я ничего, я ненавижу это. У всех есть золотая медаль, а у меня нет».
«Отстаньте от меня, что вы ко мне пристали?» — продолжала твердить фигуристка, которую преследовали журналисты и волонтеры, помогавшие организаторам. Трусова также в сердцах бросила фразу: «Никогда больше не выйду на лед».
Трусовой 17 лет, она представляет отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». Фигуристка является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.