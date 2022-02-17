Щербакова — лучшая, Трусова — гений, Валиева — герой

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий

Развязка в женском одиночном катании вышла невероятно драматичной. Первой из наших девочек вышла Александра Трусова и выдала лучший прокат в жизни. Первый раз в истории пять четверных прыжков в одной программе — не скоро кто-то побьет такого рода рекорд! Следом за ней вышла Анна Щербакова и выдала свой максимум, который помог ей подняться на высшую ступеньку пьедестала. Камила Валиева старалась, и ее можно назвать героем уже за сам факт выхода на лед. Но те обстоятельства, с которыми она столкнулась, не могли не сказаться на выступлении.

В первых разминках солировали экс-россиянки

Наконец-то мы дождались этого дня! Интрига в женском одиночном родилась сразу после завершения турнира девушек в Пхенчхане в 2018-м. Тогда многие ждали реванша Евгении Медведевой над Алиной Загитовой спустя четыре года… До Олимпиады в Пекине добрались в итоге обе, но уже в другом качестве — корреспондентов Первого канала. Эксперты ждали в Китае в 2022-м тройку юниорок — Алену Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову. Из этого трио до главного старта в карьере добрались две фигуристки. Вместо Косторной — Камила Валиева. Алена не смогла побороться за Игры из-за травмы, но вряд ли у кого-то есть сомнения по поводу справедливости чемпионата России. Мы отправили своих сильнейших спортсменок с одной целью — выиграть весь пьедестал. В женском одиночном подобного доминирования пока что не удавалось добиться ни одной стране. Разве что у мужчин в 1908-м побеждали только шведы, а в 1956-м — американцы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Xg4HKwY9V0E" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уровень развития спорта у нас показывают хотя бы результаты первых разминок. Сразу же в лидеры выбивается Екатерина Куракова, москвичка, представляющая сейчас Польшу. Достать ее смогла лишь Анастасия Губанова, еще в 2019-м выступавшая на чемпионате России. Следом за Грузией и Польшей Беларусь. За наших соседей каталась Виктория Сафонова, еще одна россиянка, не выдержавшая конкуренции на родине. Ольга Микутина, Екатерина Рябова — все они при других обстоятельствах могли бы выступать за Россию, и вполне успешно, поскольку на международной арене равных им не так и много. Первая, кто напомнил, что мы на Олимпиаде, а не на открытом первенстве Москвы, — американка Мэрайя Белл. И то по технике девушка из США Губановой проиграла, добирая свое компонентами. Много поставили и Алисе Лью, в свое время главной конкурентке Валиевой по юниорам…

Щербакова обыграла Трусову за счет неудачной короткой Александры

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hUkLekSdVcI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Американского «чуда на льду» не случилось. Как и бельгийского — пугавшая нас по старту сезона Луна Хендрикс в Пекине не убедила. Полностью не реализовала юниорских амбиций и кореянка Ю Ен. Хотя по субъективным ощущениям от выступления, девушка была очень хороша, да и баллы неплохие — тройной аксель снова в недокрут, на других прыжках помарки. От Японии остановить доминирование России ехали три девушки. Мана Кавабе отлетела в первой разминке, а вот Вакаба Хигучи сделала три с половиной оборота как в короткой, так и в произвольной программе. Каори Сакамото постаралась взять свое стабильностью и эстетикой. В короткой ставка удалась, но по произвольной нехватка элементов ультра-си уже бросалась в глаза. Так что настоящий спорт начался с выхода Александры Трусовой. Она хотела сделать пять четверных, мечтала об этом и сделала на самом главном турнире в жизни.

И вот пусть не без ошибок — касания льда, проблемы с ребром, недокруты и степ-ауты, — но речь идет о пяти прыжках в четыре оборота! Даже мужчины на такое решаются крайне редко. 177 за произвольную и 250 по сумме — это заявка уже на победу. Выходит Щербакова и делает все, что могла на данный момент. Два четверных в новых коньках — это тоже достижение, требующее большого уважения. Она уступила Трусовой по произвольной, но выиграла сумму. Вот она — цена лишнего акселя! Следом выходила Камила Валиева, и, зная ее лучшие баллы в карьере, можно вполне было ожидать смену лидера. Но все те сложности и обстоятельства, которые свалились на 15-летнюю девочку, не могли не сказаться на ее состоянии. Она каталась не благодаря, а вопреки, и старалась до последнего мгновения проката. Тренер Этери Тутберидзе считает, что она слишком расстроилась после акселя и дальше отдала программу. Увы, мечта миллионов не сбылась.