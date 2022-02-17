Финны впервые могут взять олимпийское золото. Они — главные фавориты турнира, это признают даже шведы

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
14
7
8
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Расписание событий
Фристайл. Женщины
18.02скороХаф-пайп. Женщины. Финал
Фристайл. Мужчины
18.02скороСки-кросс. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
18.02скороФинляндияСловакия
Керлинг. Мужчины
18.02скороМужчины. Матч за 3-е место
Биатлон. Женщины
18.02скороМасс-старт. Женщины. 12,5 км
Фристайл. Мужчины
18.02скороСки-кросс. Мужчины. За 3-е место
Фристайл. Мужчины
18.02скороСки-кросс. Мужчины. Финал
Коньки. Мужчины
18.02скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
18.02скороМасс-старт. Мужчины. 15 км
Фигурное катание. Микст
18.02скороПары. Микст. Короткая программа
Бобслей. Женщины
18.02скороДвойка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины
18.02скороЖенщины. Полуфинал
Керлинг. Женщины
18.02скороЖенщины. Полуфинал
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
18.02скороРоссияШвеция
Бобслей. Женщины
18.02скороДвойка. Женщины. 2-й заезд
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
19:53 (мск), источник: Sport24

Финны впервые могут взять олимпийское золото. Они — главные фавориты турнира, это признают даже шведы

Финляндия один раз играла в финале Олимпиады и не любит это вспоминать.

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Возможно, это новый статус для сборной Финляндии, но так уж вышло, что подопечные Юкки Ялонена стали главными фаворитами олимпийского хоккейного турнира. В истории Олимпиад за сборной Суоми подобного еще не бывало — вернее, случалось крайне редко.

На Олимпиаде 2006 года в Турине финская сборная нокаутировала в полуфинале сборную России (4:0), и была фаворитом, но золото досталось шведам. В 1994 году в Лиллехаммере Финляндия должна была обыгрывать Канаду в полуфинале, но не самое чистое судейство тоже помешало скандинавам стать первыми. Четыре года назад в Пхенчхане, играя без звезд НХЛ, Финляндия должна была обыгрывать Канаду, но не выдержала давления и уступила.

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На этот раз финны считались фаворитами Олимпиады с самого начала. Финская команда спокойно готовилась, собрав максимально боевой состав из тех игроков, которые были доступны.

Хоккей

Мужчины 2022
1/2 финала, 18.02.2022, 7:10

Финляндия-Словакия-

«Мы не чувствуем себя большими фаворитами. Если так кто-то всерьез думает, то это его дело. Мы сами себя фаворитами не считаем», — отрезал Ялонен на недавней пресс-конференции.

Тренера можно понять — он пытается отвести от команды дополнительное давление, которое оказывается на претендентов на золото. При этом, Ялонен не отрицает, что его подопечные на каждый матч выходят побеждать, и не важно, групповой этап это, или высокая стадия плей-офф. Полуфинал со Словакией многие считают уже готовым и проштампованным билетом в финал пекинских Игр — при всем уважении к сенсационным и очень симпатичным словакам и их юному супермену Юраю Слафковски.

«Конечно, мы сейчас в неплохом положении. Я чувствую давление, но оно исчезает, как только начинается игра. Впрочем, если вы думаете, что словаки будут забивать себе сами, то, конечно, ошибаетесь. Все понимают, что Словакия — отличная команда. Не стоит ждать победы со счетом 5:0», — сказал нападающий Харри Песонен.

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Плей-офф на Олимпиаде был введен в 1992 году на Играх в Альбервилле. С тех пор финская команда 5 раз доходила до стадии полуфинала, но лишь в Турине вышла в финал, где ее постигло жестокое разочарование в виде поражения от злейших врагов и ближайших соседей — «Тре Крунур».

Нынче же даже шведы признают за Финляндией статус фаворитов, причем не просто шведы, а сам Петер Форсберг — обладатель Кубка Стэнли, олимпийского золота и массы индивидуальных наград НХЛ.

«Словацкий вратарь должен сыграть свой лучший матч в жизни, чтобы Финляндия не смогла выиграть. Если финны будут держать шайбу и не станут хватать глупых удалений, то шансов у соперника не будет. Да, у словаков есть несколько прекрасных игроков в атаке, но этого явно недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как сборная Финляндии», — заявил Форсберг, который нынче работает экспертом на телеканале Discovery.

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Словом, у финнов еще не было такого прекрасного шанса заполучить олимпийское золото. Словаки представляются не самым сильным соперником — это понятно. Победитель пары Россия — Швеция совсем не очевиден и не представляет такой уж грозной силы: наша команда покане выглядит тем коллективом, который нельзя обыграть, а Швеция уже уступала финнам на групповом этапе.

«Словакия? Мы вообще-то думали про полуфинал с Россией, но нам все равно. Будем обыгрывать того, кто достался», — резюмировал Ялонен.

Максим Замятин

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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