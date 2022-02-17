Финны впервые могут взять олимпийское золото. Они — главные фавориты турнира, это признают даже шведы
Финляндия один раз играла в финале Олимпиады и не любит это вспоминать.
Финляндия один раз играла в финале Олимпиады и не любит это вспоминать.
Возможно, это новый статус для сборной Финляндии, но так уж вышло, что подопечные Юкки Ялонена стали главными фаворитами олимпийского хоккейного турнира. В истории Олимпиад за сборной Суоми подобного еще не бывало — вернее, случалось крайне редко.
На Олимпиаде 2006 года в Турине финская сборная нокаутировала в полуфинале сборную России (4:0), и была фаворитом, но золото досталось шведам. В 1994 году в Лиллехаммере Финляндия должна была обыгрывать Канаду в полуфинале, но не самое чистое судейство тоже помешало скандинавам стать первыми. Четыре года назад в Пхенчхане, играя без звезд НХЛ, Финляндия должна была обыгрывать Канаду, но не выдержала давления и уступила.
На этот раз финны считались фаворитами Олимпиады с самого начала. Финская команда спокойно готовилась, собрав максимально боевой состав из тех игроков, которые были доступны.
«Мы не чувствуем себя большими фаворитами. Если так кто-то всерьез думает, то это его дело. Мы сами себя фаворитами не считаем», — отрезал Ялонен на недавней пресс-конференции.
Тренера можно понять — он пытается отвести от команды дополнительное давление, которое оказывается на претендентов на золото. При этом, Ялонен не отрицает, что его подопечные на каждый матч выходят побеждать, и не важно, групповой этап это, или высокая стадия плей-офф. Полуфинал со Словакией многие считают уже готовым и проштампованным билетом в финал пекинских Игр — при всем уважении к сенсационным и очень симпатичным словакам и их юному супермену Юраю Слафковски.
«Конечно, мы сейчас в неплохом положении. Я чувствую давление, но оно исчезает, как только начинается игра. Впрочем, если вы думаете, что словаки будут забивать себе сами, то, конечно, ошибаетесь. Все понимают, что Словакия — отличная команда. Не стоит ждать победы со счетом 5:0», — сказал нападающий Харри Песонен.
Плей-офф на Олимпиаде был введен в 1992 году на Играх в Альбервилле. С тех пор финская команда 5 раз доходила до стадии полуфинала, но лишь в Турине вышла в финал, где ее постигло жестокое разочарование в виде поражения от злейших врагов и ближайших соседей — «Тре Крунур».
Нынче же даже шведы признают за Финляндией статус фаворитов, причем не просто шведы, а сам Петер Форсберг — обладатель Кубка Стэнли, олимпийского золота и массы индивидуальных наград НХЛ.
«Словацкий вратарь должен сыграть свой лучший матч в жизни, чтобы Финляндия не смогла выиграть. Если финны будут держать шайбу и не станут хватать глупых удалений, то шансов у соперника не будет. Да, у словаков есть несколько прекрасных игроков в атаке, но этого явно недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как сборная Финляндии», — заявил Форсберг, который нынче работает экспертом на телеканале Discovery.
Словом, у финнов еще не было такого прекрасного шанса заполучить олимпийское золото. Словаки представляются не самым сильным соперником — это понятно. Победитель пары Россия — Швеция совсем не очевиден и не представляет такой уж грозной силы: наша команда покане выглядит тем коллективом, который нельзя обыграть, а Швеция уже уступала финнам на групповом этапе.
«Словакия? Мы вообще-то думали про полуфинал с Россией, но нам все равно. Будем обыгрывать того, кто достался», — резюмировал Ялонен.
Максим Замятин