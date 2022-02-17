«Вы все знали». Фраза Трусовой, брошенная Тутберидзе, станет легендарной, а сама Саша снова может уйти

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
14
7
8
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Расписание событий
Фристайл. Женщины
04:30скороХаф-пайп. Женщины. Финал
Фристайл. Мужчины
06:45скороСки-кросс. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
07:10скороФинляндияСловакия
Керлинг. Мужчины
09:05скороМужчины. Матч за 3-е место
Биатлон. Женщины
10:00скороМасс-старт. Женщины. 12,5 км
Фристайл. Мужчины
10:55скороСки-кросс. Мужчины. За 3-е место
Фристайл. Мужчины
11:05скороСки-кросс. Мужчины. Финал
Коньки. Мужчины
11:30скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12:00скороМасс-старт. Мужчины. 15 км
Фигурное катание. Микст
13:30скороПары. Микст. Короткая программа
Бобслей. Женщины
15:00скороДвойка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины
15:05скороЖенщины. Полуфинал
Керлинг. Женщины
15:05скороЖенщины. Полуфинал
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
16:10скороРоссияШвеция
Бобслей. Женщины
16:30скороДвойка. Женщины. 2-й заезд
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
17 февраля, источник: Sport24

«Вы все знали». Фраза Трусовой, брошенная Тутберидзе, станет легендарной, а сама Саша снова может уйти

Этого точно нельзя исключать.

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Источник: Sport24

Четыре года назад мир раскололся на две половины. Одна из них рыдала вместе с Татьяной Анатольевной Тарасовой, сопереживая проигрышу Евгении Медведевой. Другая же радовалась за ставшую лучшей Алину Загитову. Шлейф этого скандала тянулся все четыре года, затмевая новые победы и рекорды других воспитанниц Тутберидзе.

Казалось, что в Пекине будет сложно перебить тот накал эмоций. Главной звездой первой половины Олимпиады стала Камила Валиева, которую не стали менять в командном турнире, чтобы потенциально омедалить Трусову или Щербакову. Затем целую неделю вся страна отчаянно поддерживала Камилу во время разбирательств из-за допинг-теста, активно сражаясь с проделками завидующего Запада.

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Однако бомбой замедленного действия оказалась именно Саша. Турнир за турниром она убивалась об заветные пять квадов в произвольной. Раз за разом доброжелатели предлагали ей отказаться от неразумной сложности, сделав ставку на стабильность. На олимпийском льду Трусова вновь доказала, что была права — пять четверных прыжков оказались сделаны, пусть и с небольшими недочетами. Но золото Александра проиграла Щербаковой с двумя квадами.

Эмоции Саши после обидного серебра в момент стали главным поводом для обсуждений.

«Ненавижу всех! Никогда в жизни! Никогда! Ненавижу этот спорт! Ненавижу все это! Я никогда больше не выйду на лед! Я ненавижу это! Это невозможно, так нельзя! У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Ненавижу это! Никогда больше не выйду на лед», — рыдая, кричала Трусова.

«Вы все знали», — обратилась спортсменка к Этери Тутберидзе.

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Корейские флешбеки разразились с новой силой. Пока часть окружения успокаивает Валиеву после провала, а тренеры выслушивают упреки от Трусовой, где-то в углу скромно радуется победе Анна Щербакова. Знакомая ведь история, правда?

Четыре года назад болельщики кричали, что компоненты — это профанация. Ведь фигурное катание — это спорт, в первую очередь. А значит, техника должна решать медальные вопросы. В Пекине Трусова сделала нереальное, но осталась за бортом, совершенно справедливо возмущаясь по этому поводу. Удивительно, как риторика обсуждений поклонников сменилась на противоположную.

Фоторепортаж
Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой

Крик души Саши неловко намекает на то, что последствия этого скандала будут значительно громче. Про поездку на чемпионат мира она планирует подумать, хотя еще несколько минут назад уверенно заявляла, что не выйдет больше на лед. Самое главное — пережить эту неудачу. А затем с холодной головой принять решение по поводу дальнейшей карьеры.

Что же знала Тутберидзе? Ответ на этот вопрос мы не узнаем никогда. Возможно, речь шла о командном турнире, где до окончательного решения по кейсу Валиевой сборная России остается олимпийскими чемпионами. Может, Этери Георгиевна, как и четыре года назад, утверждала, что для победы Трусовой/Медведевой хватит пяти квадов/чистого проката.

Трусову всю карьеру сравнивали с Нейтаном Ченом. Да, в Пекине он стал олимпийским чемпионом. Но не стоит забывать, как он выступил на своих первых Играх. Владея безумным количеством четверных прыжков, Чен ошибся в короткой программе. Даже нереально сложная произвольная с шестью квадами не позволила ему отыграться до заветных топ-3. После этого провала он трижды выиграл чемпионат мира и добрался до личной победы на главном старте четырехлетия.

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Возможно, Саше стоит по-новому посмотреть на Нейтана. За четыре года он улучшился как в прыжковой стабильности, так и в компонентной части. Все это может быть и у россиянки, но вряд ли в группе Тутберидзе. Не исключено, что нервный срыв 17-летней девушки вновь приведет ее к вынужденному уходу из «Хрустального». Самым логичным выбором был бы Рафаэль Арутюнян, который славится своей тактикой и продуманностью. В России на данный момент нет тренеров, которые одновременно и имеют админ-ресурс (неотъемлемая часть субъективных видов спорта), и обладают опытом подготовки сложных спортсменов.

Чисто по-человечески за Сашу безумно обидно. Ей наверняка хотелось провалиться сквозь землю, а не устраивать истерику на множество камер. Эти слова ей будут припоминать еще четырехлетие, независимо от дальнейшего развития событий.

Анастасия Логинова

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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