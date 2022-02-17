«Вы все знали». Фраза Трусовой, брошенная Тутберидзе, станет легендарной, а сама Саша снова может уйти
Этого точно нельзя исключать.
Этого точно нельзя исключать.
Четыре года назад мир раскололся на две половины. Одна из них рыдала вместе с Татьяной Анатольевной Тарасовой, сопереживая проигрышу Евгении Медведевой. Другая же радовалась за ставшую лучшей Алину Загитову. Шлейф этого скандала тянулся все четыре года, затмевая новые победы и рекорды других воспитанниц Тутберидзе.
Казалось, что в Пекине будет сложно перебить тот накал эмоций. Главной звездой первой половины Олимпиады стала Камила Валиева, которую не стали менять в командном турнире, чтобы потенциально омедалить Трусову или Щербакову. Затем целую неделю вся страна отчаянно поддерживала Камилу во время разбирательств из-за допинг-теста, активно сражаясь с проделками завидующего Запада.
Однако бомбой замедленного действия оказалась именно Саша. Турнир за турниром она убивалась об заветные пять квадов в произвольной. Раз за разом доброжелатели предлагали ей отказаться от неразумной сложности, сделав ставку на стабильность. На олимпийском льду Трусова вновь доказала, что была права — пять четверных прыжков оказались сделаны, пусть и с небольшими недочетами. Но золото Александра проиграла Щербаковой с двумя квадами.
Эмоции Саши после обидного серебра в момент стали главным поводом для обсуждений.
«Ненавижу всех! Никогда в жизни! Никогда! Ненавижу этот спорт! Ненавижу все это! Я никогда больше не выйду на лед! Я ненавижу это! Это невозможно, так нельзя! У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Ненавижу это! Никогда больше не выйду на лед», — рыдая, кричала Трусова.
«Вы все знали», — обратилась спортсменка к Этери Тутберидзе.
Корейские флешбеки разразились с новой силой. Пока часть окружения успокаивает Валиеву после провала, а тренеры выслушивают упреки от Трусовой, где-то в углу скромно радуется победе Анна Щербакова. Знакомая ведь история, правда?
Четыре года назад болельщики кричали, что компоненты — это профанация. Ведь фигурное катание — это спорт, в первую очередь. А значит, техника должна решать медальные вопросы. В Пекине Трусова сделала нереальное, но осталась за бортом, совершенно справедливо возмущаясь по этому поводу. Удивительно, как риторика обсуждений поклонников сменилась на противоположную.
Крик души Саши неловко намекает на то, что последствия этого скандала будут значительно громче. Про поездку на чемпионат мира она планирует подумать, хотя еще несколько минут назад уверенно заявляла, что не выйдет больше на лед. Самое главное — пережить эту неудачу. А затем с холодной головой принять решение по поводу дальнейшей карьеры.
Что же знала Тутберидзе? Ответ на этот вопрос мы не узнаем никогда. Возможно, речь шла о командном турнире, где до окончательного решения по кейсу Валиевой сборная России остается олимпийскими чемпионами. Может, Этери Георгиевна, как и четыре года назад, утверждала, что для победы Трусовой/Медведевой хватит пяти квадов/чистого проката.
Трусову всю карьеру сравнивали с Нейтаном Ченом. Да, в Пекине он стал олимпийским чемпионом. Но не стоит забывать, как он выступил на своих первых Играх. Владея безумным количеством четверных прыжков, Чен ошибся в короткой программе. Даже нереально сложная произвольная с шестью квадами не позволила ему отыграться до заветных топ-3. После этого провала он трижды выиграл чемпионат мира и добрался до личной победы на главном старте четырехлетия.
Возможно, Саше стоит по-новому посмотреть на Нейтана. За четыре года он улучшился как в прыжковой стабильности, так и в компонентной части. Все это может быть и у россиянки, но вряд ли в группе Тутберидзе. Не исключено, что нервный срыв 17-летней девушки вновь приведет ее к вынужденному уходу из «Хрустального». Самым логичным выбором был бы Рафаэль Арутюнян, который славится своей тактикой и продуманностью. В России на данный момент нет тренеров, которые одновременно и имеют админ-ресурс (неотъемлемая часть субъективных видов спорта), и обладают опытом подготовки сложных спортсменов.
Чисто по-человечески за Сашу безумно обидно. Ей наверняка хотелось провалиться сквозь землю, а не устраивать истерику на множество камер. Эти слова ей будут припоминать еще четырехлетие, независимо от дальнейшего развития событий.
Анастасия Логинова