Ольга Фаткулина: Знаменосец — самое позитивное, что было со мной за все Игры

Конькобежка Ольга Фаткулина была знаменосцем сборной России на Олимпиаде и это вполне заслуженно. Во-первых, в олимпийском созыве в принципе нет девушек — чемпионок Игр. Ольга была второй в Сочи-2014. У нее восемь медалей чемпионатов мира, включая золотую. Плюс она в числе десятков спортсменов, которых не пустили в Пхенчхан-2018. Вместо борьбы на трассах им пришлось биться в судах. И быть теперь знаменосцем — хоть какая-то компенсация за тот кошмар, как призналась сама спортсменка.

Увы, но престижный статус не позволил уроженке Челябинска успешно выступить в Пекине. На коронной дистанции 500 метров она стала десятой, а на 1000 метров — только 13-й. В интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» Ольга Фаткулина рассказала, почему ей не удалось вновь добраться до медалей, посетовала на отсутствие атмосферы праздника и поделилась ближайшими планами.

— 13-е место — это проклятие знаменосца (многие спортсмены отказываются от этой роли, так как считают, что есть много примеров, когда знаменосцам сильно не везло на Играх)?

— Да нет никакого проклятия, это кто-то выдумал. Знаменосец — это самое позитивное, что было со мной за всю Олимпиаду. А так — давайте реально смотреть на вещи. Я два с половиной месяца вообще не бегала 1000 метров. Конечно, надеялась на чудо, иногда и ружье незаряженное стреляет. Но у меня в жизни никогда не было такого, чтобы что-то легко давалось. Поэтому я реально понимала, что нужно разогнаться и сделать достойно первый круг. А дальше — пусть нечистая сила помогает.

— Показалось, что вам еле хватило сил доехать до финиша?

— Последние 300 метров была в аду. Меня перекосило настолько, что я вообще тела не чувствовала. Такие ощущения помню только во время летних тренировок на велосипеде, когда ты подъем доезжаешь в полуобморочном состоянии.

— Вы там еще долго лежали после финиша, даже встать не могли.

— Мне сковало все мышцы. Я понимала, что нужно встать, чтобы кровь начала работать. Но когда надо начинать двигаться, а тело сведено судорогой, это очень жестко. В этот момент я подумала: «Долбаный конькобежный спорт! Ну почему не керлинг?!».

— Вы ждали эту Олимпиаду целых восемь лет. Оно того стоило?

— Да, конечно, стоило. Было много мечт, хотелось представлять свою страну, показывать лучшие результаты… Но я все-таки человек, а не робот. Никто не застрахован от болезней, от потери близкого. Ну, вот так сложилось. Я это принимаю и иду дальше. После 500-метровки было немного неприятно, что подвела людей, которые так сильно в меня верили. Было грустно, что не принесла им тех эмоций, которые хотела. Но что я могу с этим сделать? Выступаю на что готова. Это невесело, но я счастлива, что это восьмилетнее турне закончилось. И впереди — новое четырехлетие, наконец-то нормальное, без всяких непоняток, едем мы на Игры или нет. На следующую Олимпиаду мы точно едем, с флагом, без масок и без ограничений.

— Антиковидные меры достали?

— Жалко молодых ребят, для которых это первая Олимпиада. Мне-то, по крайней мере, есть с чем сравнивать. Если не брать стадион, здесь нет никакого праздника, атмосферы. Ты везде в масках, никого не узнаешь, ничего нельзя. В столовой кормят не очень, все одинаковое. На завтраке даже хлеба не было, меня это прямо взбесило. Дожили, даже хлеба нет! Мы здесь сидим уже 23 дня, я хочу домой на первом же самолете.

— На следующий четырехлетний цикл вы настроены выступать?

— Ой, не знаю! Еще даже этот сезон не закончился: впереди чемпионат мира, финал Кубка, а дальше будет видно. Я не хочу сейчас так далеко загадывать, это вообще не моя тема. Я вон на Пекин уже назагадывала, а потом словила коронавирус и сверху еще ангину. Я месяц назад впервые встала на лед после болезни и просто плакала. Даже написала тренеру письмо: «Дорогой Сергей Константинович, прошу прощения, что я вас подвела и не смогу исполнить то, ради чего мы столько работали…». Было понятно, что это просто «добрый вечер». Месяц до Олимпиады, а я круг могу только за 50 секунд проехать. Но потом я как-то втянулась и за эти дни очень сильно спрогрессировала. Для меня это позитив, что тело так быстро набрало кондицию. Жалко, конечно, что все равно недостаточно. Но это спорт.