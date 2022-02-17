Сколько золота возьмет Россия 18 февраля: Ридзик — фаворит в ски-кроссе, Латыпов реабилитируется за эстафету
Превью олимпийской пятницы.
Превью олимпийской пятницы.
За два дня до церемонии закрытия сборная России продолжает занимать 9-е место в медальном зачете. Но завтра у наших спортсменов будет сразу несколько возможностей выиграть золото.
Биатлон, бобслей, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, конькобежный спорт.
5 комплектов наград в трех видах спорта:
06:45 по Москве — старт квалификации в ски-кроссе, от России поедут Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев. Затем придет время биатлонных масс-стартов: сначала побегут женщины (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина), потом мужчины (Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Александр Логинов). В 11:30 свой предпоследний комплект наград разыграют конькобежцы, на дистанцию 1000 выйдут Павел Кулижников и Виктор Муштаков.
13:00 — старт короткой программы у пар, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выступят в последней разминке. В 15:00 пройдут первые спуски в женских двойках, следим за экипажами Анастасии Макаровой и Надежды Сергеевой. Завершит соревновательный день хоккейный полуфинал Россия vs Швеция.
В Пхенчхане Сергей Ридзик взял сенсационную бронзу. А в начале этого сезона выиграл первый же этап Кубка мира, проходивший как раз на пекинской трассе. Прямо сейчас Сергей — один из главных фаворитов олимпийского ски-кросса.
Биатлонные масс-старты — последний шанс Ирины Казакевич, Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Максима Цветкова увезти из Пекина личную медаль. Эдуард Латыпов же сделает все возможное, чтобы реабилитироваться за эстафету.
Павел Кулижников — наверное, величайший спринтер в истории. Но по известным и в то же время непонятным причинам Пекин — его первая и, возможно, последняя Олимпиада. Да, форма не та, что раньше, но если его карьера так и пройдет без олимпийской медали, это будет верхом несправедливости.
Владимир Афанасьев