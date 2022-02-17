CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки

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В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Освальд отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.

Согласно показаниям матери Валиевой и адвоката, которые представляли фигуристку в суде, спортсменка не употребляла триметазидин намеренно. Его употребляет дедушка Валиевой после операции на сердце, он возит ее на тренировки и обратно домой. Представитель Валиевой продемонстрировал упаковку препарата, который находится в автомобиле дедушки спортсменки. Кроме того, была предоставлена выписка из истории допинг-проб с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022 года, которая указывает, что все тесты фигуристки на допинг показывали отрицательный результат.

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«Спортсменка предполагает, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана). Фигуристка намерена провести дальнейшее расследование и представить его на основных слушаниях», — говорится в мотивировочной части решения CAS.

В четверг Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде, набрав 224,09 балла. Золото Олимпиады выиграла россиянка Анна Щербакова (255,95 балла). Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13).