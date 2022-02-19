Большунов против Клебо: главная дуэль этой Олимпиады. Марафон покажет, кто главная звезда Пекина

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
11
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Микст
07:00скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Горные лыжи. Микст
07:40скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
08:09скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
08:28скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
08:37скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
09:00скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины. Финал
09:50скороШвецияВеликобритания
Коньки. Мужчины
11:30скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
12:00скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
14:00скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
15:00скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место
15:05скороШвецияШвейцария
Фигурное катание. Микст
16:00скороПары. Микст. Итог
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
16:10скороШвецияСловакия
Бобслей. Женщины
16:30скороДвойка. Женщины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины
20.02скороЖенщины. Финал
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Мужчины. Финал
20.02скороФинляндияРоссия
Лыжные гонки. Женщины
20.02скороМасс-старт, 30 км (С). Женщины
06:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов против Клебо: главная дуэль этой Олимпиады. Марафон покажет, кто главная звезда Пекина

Пока у Александра и Йоханнеса абсолютно одинаковые показатели на Играх-2022.

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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Большунов на Олимпиаде-2022 выиграл скиатлон, победил в составе эстафеты, был вторым в разделке и третьим в паре с Терентьевым в командном спринте.

Йоханнес Клебо взял спринт и командный спринт, привел Норвегию ко второму месту в эстафете и зацепил бронзу в гонке с раздельным стартом.

Два величайших лыжника современности подошли к марафону с абсолютно идентичным медальным уловом: 2−1−1. Кто из них будет выше в марафоне, тот и выиграет очную гонку в Пекине. А вместе с тем право называться самым успешным лыжником этой Олимпиады.

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Забрать спринт и марафон — это абсолютное безумие

Противостояние Большунова и Клебо — уже классика мирового спорта. При этом на главных турнирах норвежец прежде был заметно успешнее. Из Пхенчхана он увез сразу три золота. По столько же брал на чемпионатах мира-2019 и −2021. У Сан Саныча единственной победой оставался скиатлон в Оберстдорфе-2021. Но теперь он имеет хорошие шансы обставить Йоханнеса.

Хотя просто не будет. Если три-четыре года назад разговоры о том, что Клебо зарубится с Большуновым на марафоне, вызвали бы гомерический смех, то теперь ситуация совершенно другая. Норвежец невероятно добавил в дистанционной подготовке, чему яркое доказательство — последний чемпионат мира. На финиш они с Сан Санычем выезжали вместе. Что было дальше — уже другая история.

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Оба в субботу могут стать авторами редких достижений. Большунов в случае победы — королем лыж. Этим титулом награждается спортсмен, который в рамках одного турнира выигрывает 30 и 50 км. Единственный, кому удавалось сделать это на Олимпийских играх, — Николай Зимятов. Дело было в Лэйк-Плэсиде-1980.

Выиграет Клебо — тоже история. Забрать спринт и марафон — это абсолютное безумие. На чемпионате мира такой трюк проворачивал Петтер Нортуг, но на ОИ ничего подобного и не бывало.

Ждем от Сан Саныча восклицательного знака

Нельзя исключать, что победит кто-то третий. Свежий Крюгер, злой Мальцев, озолоченный Спицов — да много вариантов. Но нет сомнений, что проходить эта гонка будет под призмой противостояния Большунова и Клебо. Двух великих чемпионов. Они — лыжные Месси и Роналду, Мохаммед Али и Джо Фрейзер, Ники Лауда и Джеймс Хант. Люди, которые делают кассу виду спорта и влюбляют в него даже тех, кому он прежде был неинтересен. Нам остается просто наслаждаться.

В субботу, в 9 утра по Москве, нас ждет два часа праздника. Есть хорошие шансы, что эта тяжелейшая Олимпиада закончится для России огромным восклицательным знаком.

Владимир Иванов

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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