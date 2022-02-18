«Перед Олимпиадой сделал ставку на победу Щербаковой. И не прогадал». Колонка Евгения Плющенко

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
14
7
8
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Расписание событий
Фристайл. Мужчины
09:00скороСки-кросс. Мужчины. 1/8 финала
Керлинг. Мужчины
09:05скороМужчины. Матч за 3-е место
Фристайл. Мужчины
09:35скороСки-кросс. Мужчины. Четвертьфинал
Фристайл. Мужчины
09:54скороСки-кросс. Мужчины. Полуфинал
Биатлон. Женщины
10:00скороМасс-старт. Женщины. 12,5 км
Фристайл. Мужчины
10:10скороСки-кросс. Мужчины. Финал 1
Фристайл. Мужчины
10:20скороСки-кросс. Мужчины. Финал 2
Коньки. Мужчины
11:30скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12:00скороМасс-старт. Мужчины. 15 км
Фигурное катание. Микст
13:30скороПары. Микст. Короткая программа
Бобслей. Женщины
15:00скороДвойка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины
15:05скороЖенщины. Полуфинал
Керлинг. Женщины
15:05скороЖенщины. Полуфинал
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
16:10скороРоссияШвеция
Бобслей. Женщины
16:30скороДвойка. Женщины. 2-й заезд
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
07:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Перед Олимпиадой сделал ставку на победу Щербаковой. И не прогадал». Колонка Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2022 ведет авторскую колонку для «СЭ».

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Щербакова — лучшая, Трусова — гений, Валиева — герой

Предыдущую колонку, посвященную короткой программе, я закончил так: «Думаю, все наши девочки будут на пьедестале. Валиева, скорее всего, золотую медаль уже не упустит. Серебро достанется Щербаковой. А бронза — Трусовой».

Но случилась не просто сенсация — драма! Валиева не совладала с нервами и осталась вообще без медали. Безусловно, за эти дни на Камилу свалился такой пресс, что не всякий мужик выдержит. Что уж говорить о 15-летней девочке… Впрочем, повлияло, как мне кажется, и другое — она выходила на лед после изумительных прокатов Саши Трусовой и Ани Щербаковой.

Саша сделала пять четверных! С ошибочками, помарочками, недокрутиками — пусть! Все равно контент бешеный! Потом Щербакова откатала безукоризненно. Красиво, воздушно, с двумя чистыми флипами. Остальные прыжки и элементы тоже выполнила идеально.

Камила все это слышала, видела. Заметив неуверенный четверной сальхов на приземлении, я понял — сегодня с ней что-то не так. Мандраж. А дальше посыпались ошибки. Я предполагал, что Валиева в произвольной столкнется с большими трудностями. Однако не думал, что выступит настолько плохо. Хорошо, что судьи поставили ее на четвертое место. Камилу очень жаль. В Пекине на наших глазах сделали все, чтобы ее сломать…

А за Анечку рад вдвойне. Она точно это золото заслужила. Кроме того, теперь уже можно признаться — перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный — 3,85. Таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму — несколько миллионов рублей.

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Да, Валиева считалась безоговорочным фаворитом. Но была у меня чуйка, причем задолго до скандала с допинг-пробой, что Камила не выиграет. Я вспоминал 2002-й, свою первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Господи, как же волновался! Сердце выскакивало из груди. Хотя находился в прекрасной форме, «звенел», весь сезон выносил Ягудина. Но в короткой программе упал — и все было кончено. Моей первой олимпийской медалью стало серебро.

В общем, решил поставить на Щербакову, потому что она старше, опытнее. В ней есть стержень. Несмотря на травмы, болезни, прочие сложности, всегда катается уверенно, стабильно. Супербоец! В Пекине мы снова в этом убедились.

Даже после грандиозного проката Саши Трусовой я понимал, что у Ани по-прежнему хорошие шансы на золото. Главное — сделать два четверных и чисто откатать произвольную. Этого должно было хватить — с учетом оценок в короткой. Так и получилось.

За Трусову тоже очень рад. Помимо того, что завоевала серебряную медаль, еще и вошла в историю — до Саши никто столько четверных прыжков в одной программе не исполнял. И сделала их не где-то — на Олимпиаде! Умница!

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Что ж, риск с четверными оправдался. В отличие от тройного акселя в короткой программе. Если бы Саша откатала ее чисто, не включив злополучный прыжок, отрыв от Валиевой и Щербаковой был бы намного меньше. А с такой феерической произвольной Трусова бы их обыграла и стала олимпийской чемпионкой. Хотя и так была в шаге от победы. Если бы не ошибка на каскаде двойной аксель — тройной тулуп и не степ-аут на четверном тулупе…

Возвращаясь к Камиле — она должна понять, что на Пекине жизнь не заканчивается. Нужно идти вперед. Работать, разучивать новые четверные — имею в виду лутц с флипом. И готовиться к следующей Олимпиаде. Мне самому интересно — сможет ли Камила и дальше кататься на высоком уровне? На мой взгляд, у нее все для этого есть. Девочка действительно уникальная.

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Уверен, Саша тоже постарается попасть в Милан-2026. Да она и не скрывает, что ее цель — выступить минимум на двух Олимпиадах. Но нужно прибавлять. В скольжении, переходах, шагах, харизме, мимике, артистичности. Возьмем Щербакову. Она же невероятно обаятельная. В Пекине своей улыбкой моментально обворожила весь зал. И зрителей, и судей.

Если Камилу с Сашей мы, вероятно, увидим на Олимпиаде-2026, то Аня через сезон-другой, полагаю, закончит. В фигурном катании она выиграла все, в марте исполнится 18. Девочка умная, хорошо учится, знает английский… Можно уже подумать не только о тренировках, но и об учебе, например. И о личной жизни. И кататься в шоу. Теперь перед Аней открываются безграничные возможности.

Конечно, на сегодняшний день Щербаковой, Трусовой и Валиевой в России объективно нет равных. Но в следующем олимпийском цикле — с учетом повышения возрастного ценза до 17 лет — конкуренция будет огненной.

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В нашей стране есть тренеры, способные прервать гегемонию Этери Тутберидзе и ее штаба, которые в этом цикле были лидерами. Постарается побороться за путевки в Милан-2026 и наш штаб. Мы работаем с очень одаренными девочками — 15-летними Соней Муравьевой и Настей Зининой, а также Вероникой Жилиной и Соней Титовой, которым пока 13. Надеюсь, кто-то из них попадет на Олимпиаду. Рецепт тут один — пахать изо дня в день и доказывать, что ты сильнее конкурентов.

Что касается возрастного ценза, то его пересмотр никак не повлияет на тренировочный процесс в моей академии. Я ведь давно говорю — хочу готовить фигуристок так, чтобы они выступали на высоком уровне не четыре года, а как можно дольше. Изначально их на это настраиваю. Не должно быть такого, что в 15−16 лет девочка откаталась на Олимпиаде — и сразу закончила.

Я за долголетие в спорте. Рекорды рекордами, но, как показал кейс Ани Щербаковой, — тише едешь — дальше будешь. Стабильно, чисто, всего лишь два ультра-си — и у тебя олимпийское золото!

Евгений Плющенко

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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