«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова — об итогах Олимпийских игр — 2022

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
14
7
8
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Расписание событий
Фристайл. Мужчины
06:45скороСки-кросс. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
07:10скороФинляндияСловакия
Керлинг. Мужчины
09:05скороМужчины. Матч за 3-е место
Биатлон. Женщины
10:00скороМасс-старт. Женщины. 12,5 км
Фристайл. Мужчины
10:55скороСки-кросс. Мужчины. За 3-е место
Фристайл. Мужчины
11:05скороСки-кросс. Мужчины. Финал
Коньки. Мужчины
11:30скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12:00скороМасс-старт. Мужчины. 15 км
Фигурное катание. Микст
13:30скороПары. Микст. Короткая программа
Бобслей. Женщины
15:00скороДвойка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины
15:05скороЖенщины. Полуфинал
Керлинг. Женщины
15:05скороЖенщины. Полуфинал
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
16:10скороРоссияШвеция
Бобслей. Женщины
16:30скороДвойка. Женщины. 2-й заезд
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
06:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова — об итогах Олимпийских игр — 2022

Российская фигуристка Александра Трусова эмоционально отреагировала на серебряную медаль Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях одиночниц.

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«Чтобы вы знали, это соревнование сломало мою жизнь навсегда», — сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову.

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255.95 балла. Второй стала Александра Трусова, приземлившая в произвольной программе пять квадов впервые в истории Игр (251.73), тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото (233.13).

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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