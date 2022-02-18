Валиева вернется из Пекина в Москву 18 февраля
ПЕКИН, 18 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева вылетит из Пекина, где проходит Олимпиада-2022, в Москву в пятницу, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
ПЕКИН, 18 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева вылетит из Пекина, где проходит Олимпиада-2022, в Москву в пятницу, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине. Однако отложил проведение церемонии награждения, если Валиева попадет в тройку лучших, до окончания расследования дела российской фигуристки.
В четверг на Олимпиаде в женском одиночном катании россиянки Анна Щербакова (255,95 балла) и Александра Трусова (251,73) завоевали золото и серебро, третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).
Сообщается, что Валиева вылетит в Москву рейсом SU 205, который прибудет в аэропорт Шереметьево в 14:50 мск.