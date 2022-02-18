Китайская фристайлистка Гу Айлин стала олимпийской чемпионкой в дисциплине «хафпайп»

В лучшей из своих трех попыток победительница показала результат 95,25 балла. Второе место заняла канадка Кэсси Шарп (90,75), третьей стала ее соотечественница Рэйчел Каркер (87,75). Представительница сборной России Александра Глазкова завершила выступления в соревнованиях, не сумев пройти квалификационный раунд.

Гу Айлин 18 лет, ранее на Играх в Пекине она стала первой олимпийской чемпионкой из Китая в дисциплине «биг-эйр» и завоевала серебряную медаль в слоупстайле. Также в ее активе две золотые и одна бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года.