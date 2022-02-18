|Турнир
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперник
|Счет
|Авторы голов
|ОИ-1994
|Лиллехамер
|Полуфинал
|Швеция
|3:4
|Тарасенко, Березин, Гусманов — Свенссон, Юлин (2), Бергквист
|ОИ-1998
|Нагано
|Полуфинал
|Финляндия
|7:4
|Буре (5), Жамнов, Коваленко — Хелминен, Ринтанен, Селянне, С. Койву
|ОИ-2002
|Солт-Лейк
|Полуфинал
|США
|2:3
|Ковалев, Малахов — Герин, Янг, Хаусли
|ОИ-2006
|Турин
|Полуфинал
|Финляндия
|0:4
|Пелтонен, Людман, С. Койву, О. Йокинен
|ОИ-2018
|Пхенчхан
|Полуфинал
|Чехия
|3:0
|Гусев, Гавриков, Ковальчук
Как сборная России играла в полуфиналах Олимпиад — статистика и результаты встреч
В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сегодня, 18 февраля, сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции.