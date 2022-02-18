Как сборная России играла в полуфиналах Олимпиад — статистика и результаты встреч

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) наша команда пять раз пробивалась в стадию полуфинала. В матчах за выход в финал российская команда одержала две победы (1998, 2018) и потерпела три поражения (1994, 2002, 2006). В 2010 и 2014 годах россияне вылетали с олимпийского турнира на стадии четвертьфинала.