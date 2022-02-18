Сколько зарабатывает Александр Большунов и на что тратит деньги

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
14
8
9
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Расписание событий
Коньки. Мужчины
11:30скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12:00скороМасс-старт. Мужчины. 15 км
Фигурное катание. Микст
13:30скороПары. Микст. Короткая программа
Бобслей. Женщины
15:00скороДвойка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины
15:05скороЖенщины. Полуфинал
Керлинг. Женщины
15:05скороЖенщины. Полуфинал
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
16:10скороРоссияШвеция
Бобслей. Женщины
16:30скороДвойка. Женщины. 2-й заезд
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
19.02скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины
19.02скороМужчины. Финал
Коньки. Мужчины
19.02скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
19.02скороМасс-старт. Женщины. Финал
09:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сколько зарабатывает Александр Большунов и на что тратит деньги

История о том, сколько зарабатывает лучший лыжник России.

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Источник: РИА "Новости"

Состояние российского спортсмена Александра Большунова оценивается от 1 до 5 миллиона долларов. Расскажем, сколько лыжник заработал за последний сезон, где живет и на что тратит деньги.

Александр Большунов является двукратным олимпийским чемпионом в скиатлоне и эстафете на Играх в Пекине, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель «Тур де Ски». Также он имеет звание заслуженного мастера спорта. Сан Саныч стал первым и единственным среди мужчин-лыжников, который смог получить олимпийские медали во всех олимпийских дисциплинах. Большунов считается рекордсменом среди всех мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних Олимпийских игр.

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Сколько зарабатывает Большунов

Заработки в лыжах сильно отличаются по сравнению даже с биатлоном, не говоря о футболе или хоккее. Даже при условии, что Большунов только выигрывает, а остальные проигрывают, все равно его доход не сможет сравняться с тем, что есть у спортсменов из других видов спорта.

Деньги, которые зарабатывает Большунов, — очень большие для лыжных гонок. В сезоне-2020/2021 его призовые на Кубке мира составили 226 тысяч долларов. Благодаря Большунову вернулся интерес к лыжным гонкам в нашей стране. Сан Саныч выигрывает медаль за медалью на Олимпиаде, радуя болельщиков и увеличивая их число. Хоть спортсмен нечасто жалует СМИ интервью, он старается популяризировать любимый вид спорта своими громкими победами. Международная федерация лыжных гонок не может себе позволить платить хорошие призовые спортсменам. За Кубок мира, «Тур де Ски» и чемпионат мира в сезоне 2020/2021 россиянин смог выручить 20 миллионов рублей. Таблица лыжников прошедшего сезона по заработкам выглядит следующим образом.

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Сейчас Александр представляет сборную России на Олимпиаде в Пекине. И уже заработал четыре медали: два золота в эстафете и скиатлоне, серебро классической разделки и бронзу командного спринта классическим стилем. В 2018 году в Пхенчхане Александр взял три серебряные и одну бронзовую медали.

Таким образом, призовые за Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году составили:

  • Серебряная медаль (3 шт.) — 7,5 миллионов рублей
  • Бронзовая медаль (1 шт.) — 1,7 миллиона рублей

На Играх в Пекине:

  • Золотая медаль (2 шт.) — 8 миллионов рублей
  • Серебряная медаль (1 шт.) — 2,5 миллионов рублей
  • Бронзовая медаль (1 шт.) — 1,7 миллиона рублей

Еще единовременную выплату от государства: выплата от Архангельской области, которую он представляет с 2019 года. А также спортивное общество ЦСКА, к которому он прикреплен. От Фонда поддержки олимпийцев России его ждет БМВ X5 (6 миллионов рублей).

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Также Большунов получит пожизненную стипендию от Минспорта в размере 52 тысяч рублей. Помимо этого, спортсмен является действующим военнослужащим войска национальной гвардии РФ в звании лейтенанта. Зарплата составляет от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. Еще есть спонсорские выплаты. Сан Саныч поменял спортивную принадлежность с Тюменской на Архангельскую область. Единовременное вознаграждение по результатам выступления на ЧМ составляет не менее 500 тысяч рублей. Ежемесячная стипендия — от 30 до 50 тысяч рублей. Также есть редкие рекламные контракты. Например, он сотрудничает с поставщиком красной икры, производителем лыжных щеточных покрытий, товарами для спорта и туризма SWIX, лесным холдингом и спортивным питанием SQUEEZY SPORTS NUTRITION.

На что тратит заработанные деньги

Расходы у действующих спортсменов всегда большие. Например, российский лыжник решил вложить огромную сумму в тредбан — тренажер для лыжников и бегунов. Цена такого устройства — 120 тысяч евро.

Большунов признается: «Например, в Норвегии каждый лыжный центр оснащен тредбаном, перед ним установлено зеркало, по бокам — камеры, картинку с которых выводят на специальные экраны перед спортсменом, и становится все сразу видно, какие ошибки допускает, как лучше поставить палку, колено, как переносить центр тяжести. У нас, конечно, такого еще нет, норвежцы очень строго относятся к подготовке, в этом и есть причина того, почему их лыжники так идеально ходят коньком и классикой, много побеждают именно на технике».

Для семьи Сан Саныч выбрал дом в Подмосковье, так ему комфортнее: «Жить в столице мне некомфортно совершенно. Пришлось сделать такой выбор, потому что когда я возвращаюсь в Россию после турниров, у меня есть несколько дней, лучше всего их провести рядом, ведь устаешь. А возвращаться домой в Подывотье, это нужно ехать шесть часов в один конец на машине, дорога отнимает много сил. Если обратно едешь из Малиновки, получается практически 800 километров за рулем, а это больше десяти часов. Это довольно сложно, получается, домой приехал — уже и обратно пора».

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Также Большунов выделяет хорошие суммы на благотворительностью. Александр признался: «По окончании прошлого сезона принял решение, что если я смогу выиграть Кубок мира и чемпионат мира, то переведу определенную сумму на помощь детям. Естественно, это был не один фонд, а несколько. Если у меня сейчас есть такая возможность, то почему не помогать? Как только я стал зарабатывать хорошо, я сразу же начал это делать. Понятно, что в начале карьеры таких возможностей не было, даже лыжи приходилось где-то искать, за свой счет ездить на сборы, моя семья последние деньги отдавала, какие только были».

К деньгам он очень легко относится: «Я вообще не обращаю внимания на деньги, если они есть, то отлично. На себя я вообще не трачу, форму мне выдают, а мне большего и не надо».

Валентина Глазко

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XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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