Сколько зарабатывает Александр Большунов и на что тратит деньги

Состояние российского спортсмена Александра Большунова оценивается от 1 до 5 миллиона долларов. Расскажем, сколько лыжник заработал за последний сезон, где живет и на что тратит деньги.

Александр Большунов является двукратным олимпийским чемпионом в скиатлоне и эстафете на Играх в Пекине, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель «Тур де Ски». Также он имеет звание заслуженного мастера спорта. Сан Саныч стал первым и единственным среди мужчин-лыжников, который смог получить олимпийские медали во всех олимпийских дисциплинах. Большунов считается рекордсменом среди всех мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних Олимпийских игр.

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Сколько зарабатывает Большунов

Заработки в лыжах сильно отличаются по сравнению даже с биатлоном, не говоря о футболе или хоккее. Даже при условии, что Большунов только выигрывает, а остальные проигрывают, все равно его доход не сможет сравняться с тем, что есть у спортсменов из других видов спорта.

Деньги, которые зарабатывает Большунов, — очень большие для лыжных гонок. В сезоне-2020/2021 его призовые на Кубке мира составили 226 тысяч долларов. Благодаря Большунову вернулся интерес к лыжным гонкам в нашей стране. Сан Саныч выигрывает медаль за медалью на Олимпиаде, радуя болельщиков и увеличивая их число. Хоть спортсмен нечасто жалует СМИ интервью, он старается популяризировать любимый вид спорта своими громкими победами. Международная федерация лыжных гонок не может себе позволить платить хорошие призовые спортсменам. За Кубок мира, «Тур де Ски» и чемпионат мира в сезоне 2020/2021 россиянин смог выручить 20 миллионов рублей. Таблица лыжников прошедшего сезона по заработкам выглядит следующим образом.

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Сейчас Александр представляет сборную России на Олимпиаде в Пекине. И уже заработал четыре медали: два золота в эстафете и скиатлоне, серебро классической разделки и бронзу командного спринта классическим стилем. В 2018 году в Пхенчхане Александр взял три серебряные и одну бронзовую медали.

Таким образом, призовые за Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году составили:

Серебряная медаль (3 шт.) — 7,5 миллионов рублей

Бронзовая медаль (1 шт.) — 1,7 миллиона рублей

На Играх в Пекине:

Золотая медаль (2 шт.) — 8 миллионов рублей

Серебряная медаль (1 шт.) — 2,5 миллионов рублей

Бронзовая медаль (1 шт.) — 1,7 миллиона рублей

Еще единовременную выплату от государства: выплата от Архангельской области, которую он представляет с 2019 года. А также спортивное общество ЦСКА, к которому он прикреплен. От Фонда поддержки олимпийцев России его ждет БМВ X5 (6 миллионов рублей).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZoTL57KVQx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZoTL57KVQx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZoTL57KVQx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Большунов получит пожизненную стипендию от Минспорта в размере 52 тысяч рублей. Помимо этого, спортсмен является действующим военнослужащим войска национальной гвардии РФ в звании лейтенанта. Зарплата составляет от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. Еще есть спонсорские выплаты. Сан Саныч поменял спортивную принадлежность с Тюменской на Архангельскую область. Единовременное вознаграждение по результатам выступления на ЧМ составляет не менее 500 тысяч рублей. Ежемесячная стипендия — от 30 до 50 тысяч рублей. Также есть редкие рекламные контракты. Например, он сотрудничает с поставщиком красной икры, производителем лыжных щеточных покрытий, товарами для спорта и туризма SWIX, лесным холдингом и спортивным питанием SQUEEZY SPORTS NUTRITION.

На что тратит заработанные деньги

Расходы у действующих спортсменов всегда большие. Например, российский лыжник решил вложить огромную сумму в тредбан — тренажер для лыжников и бегунов. Цена такого устройства — 120 тысяч евро.

Большунов признается: «Например, в Норвегии каждый лыжный центр оснащен тредбаном, перед ним установлено зеркало, по бокам — камеры, картинку с которых выводят на специальные экраны перед спортсменом, и становится все сразу видно, какие ошибки допускает, как лучше поставить палку, колено, как переносить центр тяжести. У нас, конечно, такого еще нет, норвежцы очень строго относятся к подготовке, в этом и есть причина того, почему их лыжники так идеально ходят коньком и классикой, много побеждают именно на технике».

Для семьи Сан Саныч выбрал дом в Подмосковье, так ему комфортнее: «Жить в столице мне некомфортно совершенно. Пришлось сделать такой выбор, потому что когда я возвращаюсь в Россию после турниров, у меня есть несколько дней, лучше всего их провести рядом, ведь устаешь. А возвращаться домой в Подывотье, это нужно ехать шесть часов в один конец на машине, дорога отнимает много сил. Если обратно едешь из Малиновки, получается практически 800 километров за рулем, а это больше десяти часов. Это довольно сложно, получается, домой приехал — уже и обратно пора».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMXB2IxhsRN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMXB2IxhsRN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMXB2IxhsRN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Большунов выделяет хорошие суммы на благотворительностью. Александр признался: «По окончании прошлого сезона принял решение, что если я смогу выиграть Кубок мира и чемпионат мира, то переведу определенную сумму на помощь детям. Естественно, это был не один фонд, а несколько. Если у меня сейчас есть такая возможность, то почему не помогать? Как только я стал зарабатывать хорошо, я сразу же начал это делать. Понятно, что в начале карьеры таких возможностей не было, даже лыжи приходилось где-то искать, за свой счет ездить на сборы, моя семья последние деньги отдавала, какие только были».

К деньгам он очень легко относится: «Я вообще не обращаю внимания на деньги, если они есть, то отлично. На себя я вообще не трачу, форму мне выдают, а мне большего и не надо».