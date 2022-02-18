Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпийских игр

Сборная Финляндии стала первым финалистом Олимпийских игр, команда Словакии сыграет в матче за третье место. Их соперники в медальных встречах определятся в матче сборных России и Швеции, который пройдет позднее в пятницу.

Финны в третий раз в истории вышли в финал Олимпиады. Всего на их счету две серебряные (1988, 2006) и четыре бронзовые награды (1994, 1998, 2010, 2014). Словаки второй раз будут бороться за бронзу, в 2010 году они уступили в матче за третье место команде Финляндии (3:5).