Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпийских игр
ПЕКИН, 18 фев — РИА Новости. Мужская сборная Финляндии обыграла команду Словакии в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине.
ПЕКИН, 18 фев — РИА Новости. Мужская сборная Финляндии обыграла команду Словакии в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу финнов. Отличились Сакари Маннинен (16-я минута) и Харри Песонен (60).
Сборная Финляндии стала первым финалистом Олимпийских игр, команда Словакии сыграет в матче за третье место. Их соперники в медальных встречах определятся в матче сборных России и Швеции, который пройдет позднее в пятницу.
Финны в третий раз в истории вышли в финал Олимпиады. Всего на их счету две серебряные (1988, 2006) и четыре бронзовые награды (1994, 1998, 2010, 2014). Словаки второй раз будут бороться за бронзу, в 2010 году они уступили в матче за третье место команде Финляндии (3:5).