Резцова стала пятой в масс-старте на ОИ, Бреза-Буше выиграла гонку

Заключительную гонку соревнований выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше. Она допустила четыре промаха и завершила гонку за 40 минут и 18 секунд.

Серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф. С четырьмя промахами она уступила победительнице 15,3 секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила четыре промаха и отстала от Бреза-Буше на 34,9 секунды.