«Русские — худший кошмар». В Швеции боятся встречи с нашими в полуфинале Олимпиады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
11
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Микст
13:30скороПары. Микст. Короткая программа
Бобслей. Женщины
15:00скороДвойка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины
15:05скороЖенщины. Полуфинал
Керлинг. Женщины
15:05скороЖенщины. Полуфинал
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
16:10скороРоссияШвеция
Бобслей. Женщины
16:30скороДвойка. Женщины. 2-й заезд
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
19.02скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины
19.02скороМужчины. Финал
Коньки. Мужчины
19.02скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
19.02скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Русские — худший кошмар». В Швеции боятся встречи с нашими в полуфинале Олимпиады

Хоккеисты шведов обещают дать бой, а вот местные СМИ видят в России безоговорочного фаворита.

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Уже сегодня, 18 февраля, сборной России по хоккею предстоит сыграть в полуфинале зимней Олимпиады — 2022 в Пекине. За выход в финал чемпионы Пхёнчхана сразятся со шведами, которые на предыдущем этапе всухую разобрались со сборной Канады, отправив в её ворота две шайбы.

«Здесь каждый хочет победить»

Автором победного гола в четвертьфинале стал форвард Лукас Валльмарк, который делит со словаком Юраем Слафковски первое место в списке лучших снайперов Олимпиады. Валльмарк, который в клубном хоккее защищает цвета ЦСКА, выразил надежду, что у него получится забить и одноклубнику Ивану Федотову: «Не знаю, в чём секрет, что я забиваю в каждом матче на Олимпиаде. У нас играет много классных хоккеистов. Конечно, сегодня нам помог несколько случайный гол, а также тот факт, что у канадцев прошлым вечером был матч. Но в целом мы усердно работаем».

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«Будет ли для меня особенной встреча со сборной России, учитывая, что там много представителей ЦСКА? У русских хорошая, квалифицированная команда. С некоторыми я периодически переписываюсь, перекидываюсь парой фраз. Но то, что нам предстоит — это совсем другая история. Думаю, эта игра будет весёлой, и мы подойдём к ней в полной боевой готовности. Посмотрим, смогу ли я забить Ивану Федотову. Надеюсь, мне это удастся.

Если президент ЦСКА Игорь Есмантович позвонит и попросит: “Лукас, не забивай нашей команде”, что отвечу? Это, конечно, весело, но нам предстоит сыграть в полуфинале Олимпийских игр. Здесь каждый хочет победить».

«Нас ждёт тяжёлый матч»

Другим героем шведов стал ещё один хорошо знакомый российским болельщикам игрок — голкипер Ларс Юханссон, который провёл «сухой» матч. Ларса, как и многих россиян, удивило отсутствие Андрея Кузьменко в составе сборной России: "В полуфинале нас ждёт интересный матч. Знаем, что Россия — сильная команда, у которой хороший микс креативных и силовых игроков. Сейчас мы немного отдохнём и будем готовиться к полуфиналу. Удивлён ли, что Кузьменко не взяли в сборную России? Немного удивлён. Он проводит отличный сезон, мастеровитый форвард, но у России много сильных игроков. Рад, что в следующем матче не сыграю против Кузьменко. В сборной России много игроков ЦСКА, моих бывших партнеров. Нас ждет тяжёлый матч.

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Федотов играет очень здорово на этом турнире. Видел первый матч сборной России в Пекине. Федотов — большой и спокойный вратарь, мне нравится его стиль, он выглядит человеком, который никогда не волнуется. Будет интересная дуэль с ним в полуфинале".

«Шведов ожидает главное испытание на турнире»

Шведский портал Hockey Sverige, предваряя завтрашний матч, заявляет, что на «Тре Крунур» будет оказываться гораздо меньше давления, чем на сборную России: «Теперь шведов ожидает главное испытание на турнире — в полуфинале они встретятся со сборной России, которая является одним из главных претендентов на золото. Теперь то давление, которое было на шведской сборной, исчезает и ложится на плечи россиян, которые будут фаворитами в полуфинале. Как бы то ни было, теперь у “Тре Крунур” есть возможность побороться за медали — именно для этого они и приехали в Пекин».

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А вот Aftonbladet ждёт матча с опасением и боязнью: «Швеция вышла в полуфинал Олимпиады после победы со счётом 2:0 в матче с Канадой. И теперь Россия и, вероятно, Финляндия — ожидаемые участники финала Игр. Хорошая новость для сборной Швеции — она никогда не проигрывала в олимпийских полуфиналах. Плохая новость — русские являются худшим кошмаром “Тре Крунур”.

Дмитрий Сторожев

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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