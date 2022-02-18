Нидерландский конькобежец Крол выиграл золото Олимпиады на дистанции 1000 м, Муштаков занял 8-е место
Нидерландский конькобежец Томас Крол стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров.
Нидерландский конькобежец Томас Крол стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров.
29-летний спортсмен впервые в жизни завоевал золото Олимпийских игр, до этого он становился серебряным призером на дистанции 1500 м.
Серебряным призером стал канадец Лоран Дюбрей, бронза — у норвежца Ховарда Лоренцена. Лучшим из россиян стал Виктор Муштаков, который занял восьмое место. Павел Кулижников стал 11-м.
Конькобежный спорт. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины. 1 000 м. Финал.