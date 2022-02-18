Чернышенко о словах Баха про окружение Валиевой: «Разочарованы, что он создает вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдает как голос МОК»

«Мы разочарованы тем, что президент МОК создает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдает их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты целой нации на свой успех. Это известное давление, оно также помогает им двигаться вперед с боевым духом.



Вне зависимости от того, победа или поражение, мы знаем, что российские спортсмены находятся на мировом уровне, и они тоже это знают. Россия все же выиграла золотую и серебряную медали в соревнованиях одиночниц благодаря Анне Щербаковой и Александре Трусовой, они обе тренируются у Тутберидзе», — сказал Чернышенко.