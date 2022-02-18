Опубликованы составы сборных России и Норвегии на мужской лыжный марафон на 50 км на ОИ

Александр Большунов на Играх в Пекине завоевал две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Такие же показатели у Йоханнеса Клебо. На счету Дениса Спицова золото в эстафете и серебро в скиатлоне, у Ханса Кристера Холунда есть серебро в эстафете. Что касается Симена Хегстада Крюгера, то марафон станет для него единственной гонкой на Олимпиаде. Остальную часть Игр он пропустил из-за коронавируса.