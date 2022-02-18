В МОК обсудят вопрос участия несовершеннолетних в Олимпийских играх

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий

Вопрос будет рассматриваться вместе с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также международных и национальных федераций.

По словам Баха, проблема требует тщательного обсуждения и консультаций. Вопрос будет рассматриваться вместе с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также международных и национальных федераций по различным видам спорта. Он допустил, что федерации смогут увеличить минимальный возраст для участия в Олимпиадах.

Ранее Бах признался, что МОК стремился лишить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву права на участие в Играх после обнародования информации о сомнительном допинг-тесте. Вместе с тем он заявил, что уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому фигуристка была допущена до участия в личном турнире. 17 февраля CAS подтвердил, что микродоза запрещенного препарата попала в организм спортсменки случайно и не могла повлиять на результаты Валиевой.