Губерниев: Ставлю биатлонистам за Пекин оценку четыре. Плохо, что без золота, хоть и были шансы
Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги выступления российских биатлонистов и биатлонисток на Олимпиаде в Пекине.
Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги выступления российских биатлонистов и биатлонисток на Олимпиаде в Пекине.
«Ставлю биатлонистам за Пекин оценку 4. Четыре медали неплохо, плохо, что без золота, хоть и были шансы! Мужские тренеры должны работу продолжать, вопрос по женским…», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
У мужчин в масс-старте лучший результат показал Александр Логинов, финишировавший на 15-м месте. У женщин Кристина Резцова стала 5-й.