«Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери». Ридзик сквозь слезы обратился к жене на Олимпиаде

«Я сказал, что выиграю, но чуть-чуть не получилось. Это мои вторые Олимпийские игры, и вновь бронзовая медаль. Можно я передам привет? Владимир Иванович Шеин, любимый мой, с днем рождения вас! Это вам мой подарок.



А теперь моей жене, дорогой любимой женщине. Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — это еще лучше. Мама, ты можешь гордиться своим сыном. Не опять, а снова», — сказал Ридзик в интервью matchtv.ru.