Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал со Швецией на Олимпийских играх
Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинальный матч мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой Швеции.
Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинальный матч мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой Швеции.
Встреча состоится на стадионе «Национальный», стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.
В составе звеньев сборной России произошли изменения: Вадим Шипачёв сыграет в первом звене с Андреем Чибисовым и Кириллом Семёновым, а Никита Гусев начнёт матч во втором звене с Владимиром Ткачёвым и Арсением Грицюком.
Состав сборной России:
Федотов (Билялов);.
Никишин — Нестеров, Чибисов — Шипачёв — Семёнов;
Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;
Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко — Каюмов.