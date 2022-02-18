Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал со Швецией на Олимпийских играх

Встреча состоится на стадионе «Национальный», стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.

В составе звеньев сборной России произошли изменения: Вадим Шипачёв сыграет в первом звене с Андреем Чибисовым и Кириллом Семёновым, а Никита Гусев начнёт матч во втором звене с Владимиром Ткачёвым и Арсением Грицюком.