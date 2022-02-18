Камила Валиева будет представлена к государственной награде

«Валиева будет представлена к государственной награде. Сегодня обсудили это с министром спорта. Пока неизвестно, к какой именно награде, — всё это решат в администрации президента.



Камилу будут встречать в аэропорту со всеми почестями как олимпийскую чемпионку, потому что она таковой и является. Она будет окружена вниманием и заботой. У неё впереди большая работа, да и вся жизнь впереди», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.