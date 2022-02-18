Сергей Ридзик — бронзовых дел мастер. Героическая история очередной медали

Переживший в карьере тяжелейшие травмы Сергей Ридзик повторил в ски-кроссе пхёнчханский успех четырехлетней давности. На этот раз его бронза больше, правда, походила на закономерность, нежели на чудо. С подробностями — корреспондент «Ъ» Алексей Доспехов.
Сергей Ридзик, когда после окончания соревнований настала очередь появиться перед телекамерами, не мог сдержать слез. И нетрудно было предположить, что вызвало этот прилив эмоций, какие картинки мелькали у него в голове.
Во время загрузки произошла ошибка.
Ски-кросс, простой и увлекательный аттракцион, в котором нужно обогнать соперников по заезду на полном препятствий — волн, бугров, трамплинов — спуске, и травмы — почти синонимы.
Травмы — неотъемлемая часть жизни любого, кто посвятил ее этой дисциплине. Но история Сергея Ридзика все равно выделяется на фоне историй других фронтменов ски-кросса, тоже одержимых и бесстрашных.
Мир узнал о нем на предыдущей Олимпиаде.
За год до нее Ридзик пережил такое падение, после которого врачи всерьез сомневались: а в принципе возможно ли после него возвращение в спорт?
Там был целый букет травм: переломы, повреждение позвоночника, паралич чуть ли не половины тела…
Он успел восстановиться тютелька в тютельку к олимпийскому сезону — так, чтобы в Пхёнчхан все-таки квалифицироваться и набрать форму. А в Южной Корее потряс всех уверенностью и наглостью.
На самом деле, Сергей Ридзик тогда мог завоевать медаль и ценнее — помешало ЧП в финале, которое вошло в число олимпийских хайлайтов. Ридзик сражался с канадцами Брейди Леманом и Кевином Друри, а также швейцарцем Марком Бишофбергером. И как сражался! Он вскоре после старта вышел в лидеры. Однако через несколько секунд, после того как россиянина зацепил Друри, упал на снег. Леман и Бишофбергер укатили вперед. Но Ридзик не растерялся, а, увидев, что, в отличие от Друри, лыжи у него не отстегнулись, вскочил на ноги и помчался вниз. Канадцу на это нечем было ответить.
Сюжет нового бронзового успеха Сергея Ридзика был, конечно, попроще. Сейчас на него смотрели уже как на одного из бесспорных претендентов на награды. В конце концов, Ридзик уже давно в элите, а в ноябре прошлого года, на старте сезона, выиграл этап Кубка мира, проходивший как раз на китайской олимпийской трассе. И это обстоятельство увеличивало котировки. А уже во время состязаний Ридзик их оправдывал.
Две стадии заездов на выбывание он преодолел как настоящий мэтр, без намеков на то, что может случиться срыв: выигрывал старт, что чрезвычайно важно в ски-кроссе, и никого вперед не пускал.
Проблемы впервые возникли в мощном по составу полуфинале. По ходу его Ридзик отставал, но успел продемонстрировать, что вкус к риску, ко всяким авантюрным штучкам вроде обгонов по внутреннему радиусу к 29 годам никуда не делся.
Он заехал на второе, проходное место, а заодно отцепил от борьбы за золото пхёнчханского везунчика Лемана.
В финале у Сергея Ридзика была компания ничуть не хуже, чем четыре года назад. Швейцарцы Райан Регез с Алексом Фивой, швед Эрик Моберг — фристайлисты титулованные, с кучей наград в послужном списке. Теперь обошлось без ЧП. И вообще, строго говоря, финал был пресноватым по сравнению финалом 2018 года. Швейцарцы моментально умчались вперед, а Ридзик оттеснил Моберга и закрепился на третьей позиции. Ближе к концу спуска он попытался попрессинговать мчавшегося за серебром Фиву, но не удалось. А потом уже наступило время для скупых слез мужчины, для которого, что уж тут говорить, и одна олимпийская бронза, учитывая выпавшее на его долю, была бы за счастье, а он взял уже две.