Российские фигуристы заняли второе и третье место в короткой программе на Играх

Лидерами стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Они набрали 84,41 балла и установили новый мировой рекорд.
Еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оказались на четвертой позиции с 78,59 балла.
17 февраля россиянка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. На втором месте расположилась ее соотечественница Александра Трусова, на третьем — японка Каори Сакамото.
Выступавшая последней россиянка Камила Валиева дважды упала и допустила несколько ошибок, набрав 141,93 балла. При этом она лидировала после короткой программы.