Российские хоккеисты — в финале Олимпиады: итоги дня в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
11
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Расписание событий
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
19.02скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины
19.02скороМужчины. Финал
Коньки. Мужчины
19.02скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
19.02скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
Керлинг. Женщины
19.02скороЖенщины. Матч за 3-е место
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Итог
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
19.02скороШвецияСловакия
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины
20.02скороЖенщины. Финал
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
18:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские хоккеисты — в финале Олимпиады: итоги дня в Пекине

В пятницу 18 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли пять комплектов медалей.

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Первыми сегодня разыграли медали фристайлистки в лыжном хафпайпе. Чемпионкой стала китайская спортсменка Гу Айлин. В лучшей из своих победительница показала результат 95,25 балла. Второе и третье места заняли канадки Кэсси Шарп и Рэйчел Каркер. Российская фристайлистка Александра Глазкова не смогла пройти квалификационный раунд и в финале не выступала.

Мужчины-фристайлисты сегодня боролись за медали в ски-кроссе. Представитель сборной России Сергей Ридзик дошел до финала, и завоевал бронзу. Победителем Олимпиады стал швейцарец Райан Режес, а второе место занял его соотечественник Алекс Фива.

Большие надежды российские болельщики возлагали на две биатлонные гонки — последние в олимпийской программе. Но, к сожалению, и в женском, и в мужском масс-стартах медалей нашим спортсменам завоевать не удалось. У женщин победила француженка Жюстин Бреза-Буше, серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф, а замкнула тройку ещё одна норвежка Марте Рёйселанд. Кристина Резцова заняла 5-е место, Ульяна Нигматуллина — 17-е, а Ирина Казакевич замкнула двадцатку сильнейших. Еще дальше от призовой тройки оказались наши мужчины. Александр Логинов стал лишь 15-м, а Эдуард Латыпов и Максим Цветков расположились на 19-м и 20-м местах. А последнее биатлонное золото Пекина досталось норвежцу Йоханнесу Бе, который по завоеванным олимпийским медалям обошел Мартена Фуркада, и теперь занимает второе место в списке самых титулованных олимпийцев-биатлонистов, уступая только своему великому соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену. Серебро пекинского масс-старта досталось финну Мартину Посилуоме, бронза — Ветле Кристиансену из Норвегии.

Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
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Последнюю медаль сегодняшнего дня разыграли конькобежцы. На дистанции 1000 м у мужчин победу одержал голландец Томас Крол. Второе место занял Лоран Дюбре из Канады, третье — норвежец Ховар Лорентсен. Россияне Виктор Муштаков и Павел Кулижников не смогли вмешаться в борьбу за медали и заняли, соответственно, 8-е и 11-е места.

Помимо медальных событий, на Олимпиаде сегодня произошло много важного. В фигурном катании спортивные пары откатали короткую программу. По ее итогам лидерство захватил китайский дуэт Суй Вэньцзин / Хань Цун, установив при этом мировой рекорд — 84,41 балла. Три наших пары расположились сразу вслед за лидерами. Евгения Тарасова / Владимир Морозов идут вторыми (84,25), Анастасия Мишина / Александр Галлямов — третьими (82,76) и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — четвертыми (78,59).

Определились финалисты мужского хоккейного турнира. В первом полуфинальном матче сборная Финляндии уверенно разобралась с командой Словакии — 2:0. Но нас больше интересовал второй полуфинал, в котором наши хоккеисты встречались со сборной Швеции. В самом начале второго периода Антон Слепышев открыл счет в матче. На 7-й минуте третьего периода шведы сравняли счет — отличился Антон Ландер. До конца основного времени ни одна из команд забить не смогла, как, впрочем, и в овертайме. А в серии штрафных бросков более точной оказалась наша команда. В воскресенье нас ждет финал Финляндия — Россия! Шведы и словаки разыграют бронзу.

Определился обладатель бронзовых медалей в мужском турнире по керлингу. Им стала сборная Канады, которая в матче за 3-е место обыграла американцев со счетом 8:5. А в женском турнире определились команды, которые сразятся за золото. Это сборная Японии, обыгравшая в полуфинале швейцарок — 8:6 и команда Великобритании, в упорнейшем поединке победившая шведок — 12:11.

Начали борьбу за медали бобслеистки в двойках. После первых двух заездов лидерство захватили спортсменки из Германии Лаура Нолте / Дебора Леви. Наши экипажи Надежда Сергеева / Юлия Беломестных и Анастасия Макарова / Елена Мамедова идут на 9-м и 14-м местах соответственно.

По итогам дня сборная России занимает 9-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 27 медалей: 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.

Полный медальный зачет вы можете посмотреть здесь.

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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