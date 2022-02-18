Российские хоккеисты — в финале Олимпиады: итоги дня в Пекине

6 фотографий 6 фотографий

Первыми сегодня разыграли медали фристайлистки в лыжном хафпайпе. Чемпионкой стала китайская спортсменка Гу Айлин. В лучшей из своих победительница показала результат 95,25 балла. Второе и третье места заняли канадки Кэсси Шарп и Рэйчел Каркер. Российская фристайлистка Александра Глазкова не смогла пройти квалификационный раунд и в финале не выступала.

Мужчины-фристайлисты сегодня боролись за медали в ски-кроссе. Представитель сборной России Сергей Ридзик дошел до финала, и завоевал бронзу. Победителем Олимпиады стал швейцарец Райан Режес, а второе место занял его соотечественник Алекс Фива.

Большие надежды российские болельщики возлагали на две биатлонные гонки — последние в олимпийской программе. Но, к сожалению, и в женском, и в мужском масс-стартах медалей нашим спортсменам завоевать не удалось. У женщин победила француженка Жюстин Бреза-Буше, серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф, а замкнула тройку ещё одна норвежка Марте Рёйселанд. Кристина Резцова заняла 5-е место, Ульяна Нигматуллина — 17-е, а Ирина Казакевич замкнула двадцатку сильнейших. Еще дальше от призовой тройки оказались наши мужчины. Александр Логинов стал лишь 15-м, а Эдуард Латыпов и Максим Цветков расположились на 19-м и 20-м местах. А последнее биатлонное золото Пекина досталось норвежцу Йоханнесу Бе, который по завоеванным олимпийским медалям обошел Мартена Фуркада, и теперь занимает второе место в списке самых титулованных олимпийцев-биатлонистов, уступая только своему великому соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену. Серебро пекинского масс-старта досталось финну Мартину Посилуоме, бронза — Ветле Кристиансену из Норвегии.

Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля 11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Последнюю медаль сегодняшнего дня разыграли конькобежцы. На дистанции 1000 м у мужчин победу одержал голландец Томас Крол. Второе место занял Лоран Дюбре из Канады, третье — норвежец Ховар Лорентсен. Россияне Виктор Муштаков и Павел Кулижников не смогли вмешаться в борьбу за медали и заняли, соответственно, 8-е и 11-е места.

Помимо медальных событий, на Олимпиаде сегодня произошло много важного. В фигурном катании спортивные пары откатали короткую программу. По ее итогам лидерство захватил китайский дуэт Суй Вэньцзин / Хань Цун, установив при этом мировой рекорд — 84,41 балла. Три наших пары расположились сразу вслед за лидерами. Евгения Тарасова / Владимир Морозов идут вторыми (84,25), Анастасия Мишина / Александр Галлямов — третьими (82,76) и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — четвертыми (78,59).

Определились финалисты мужского хоккейного турнира. В первом полуфинальном матче сборная Финляндии уверенно разобралась с командой Словакии — 2:0. Но нас больше интересовал второй полуфинал, в котором наши хоккеисты встречались со сборной Швеции. В самом начале второго периода Антон Слепышев открыл счет в матче. На 7-й минуте третьего периода шведы сравняли счет — отличился Антон Ландер. До конца основного времени ни одна из команд забить не смогла, как, впрочем, и в овертайме. А в серии штрафных бросков более точной оказалась наша команда. В воскресенье нас ждет финал Финляндия — Россия! Шведы и словаки разыграют бронзу.

Определился обладатель бронзовых медалей в мужском турнире по керлингу. Им стала сборная Канады, которая в матче за 3-е место обыграла американцев со счетом 8:5. А в женском турнире определились команды, которые сразятся за золото. Это сборная Японии, обыгравшая в полуфинале швейцарок — 8:6 и команда Великобритании, в упорнейшем поединке победившая шведок — 12:11.

Начали борьбу за медали бобслеистки в двойках. После первых двух заездов лидерство захватили спортсменки из Германии Лаура Нолте / Дебора Леви. Наши экипажи Надежда Сергеева / Юлия Беломестных и Анастасия Макарова / Елена Мамедова идут на 9-м и 14-м местах соответственно.

По итогам дня сборная России занимает 9-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 27 медалей: 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.