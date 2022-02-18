Китайцы с мировым рекордом обошли все три российских пары. Ждем завтра медалей

Программу по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине закрывают спортивные пары. И по интриге этот турнир, наверное, один из самых захватывающих. Сразу четыре дуэта способны завоевать золото, каждый из них хотя бы раз устанавливал рекорд по баллам в короткой программе. Но пока получается так, что китайская пара превосходит все три российских дуэта. Причем с мировым рекордом.

Рекорд Суй и Хань

Китайцы уже успели обновить мировой рекорд в короткой программе — еще на командном турнире. Тогда они набрали 82,83 балла и обошли Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Сегодня Суй и Хань улучшили этот результат еще на два балла — 84,41 — и обошли вообще всех россиян.

Вся программа была исполнена чистейшим образом — подкрутка, выброс флип, параллельный тройной сальхов, тодес, вращения, дорожка шагов, поддержка… Абсолютно лучший балл за технику — 45,96.

Вторая оценка у них также наивысшая сегодня — 38,45. И здесь, кажется, что все справедливо — программа стильная, мощная. Даже возникает некая ассоциация с танцами на льду. Где французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон были просто лучшими и недосягаемыми. Но потом на лед вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Лучшие баллы Тарасовой и Морозова

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mF0xLpwUjjo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Евгения и Владимир весь сезон выступали нестабильно — допускали ошибки в одной из программ (или даже в обеих сразу). Но в Пекине их короткая программа была выполнена чистейшим образом — и параллельный тройной тулуп, и выброс риттбергер, и поддержки, и тодес.

Их GOE — лучшие в короткой программе. Даже блистательные Суй и Хань не получили ни за один элемент надбавку выше 2,5. А Тарасова и Морозов получили плюсом к базовой стоимости 3,00 за подкрутку. В итоге российская пара осталась второй — в нескольких десятых от китайцев — с суммой 84,25.

Пара набрала 46,03 за технику и 38,21 за компоненты. Лучший результат в карьере. Сразу вспоминается фраза их тренера Максима Транькова после чемпионата Европы:

Компоненты есть, когда они катаются практически без ошибок, без суперсрывов, которые влияют на целостность программы. Даже на шестиминутной разминке всегда виден уровень, внешний вид, даже философия катания. Для меня Женя с Володей — последняя классическая пара образца советских времен, и это видно сразу, когда они выходят на лед Максим Траньков

И все это действительно сегодня было на льду. Тарасова и Морозов идут на второй строчке после короткой программы.

Мишина и Галлямов с личным рекордом

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JlbspMKIyJA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Действующие чемпионы мира и Европы были близки к китайской паре на командном турнире, набрав 82,64 балла. В личном — они улучшили свое же достижение еще на 0,12 сотых. Но их компоненты — на пол балла ниже, чем у Тарасовой и Морозова. А техника — с более сложным контентом — еще на 1,09.

Выступали Анастасия и Александр чисто, но такая разница получилась за счет не самых высоких GOE — всего две надбавки 2,49 и 2,50 — за подкрутку и выброс. Все остальные — ниже 2 баллов. И вот здесь возникает вопрос — неужели они не заслуживают большего?

Эта пара откатала уже третью (!) программу в рамках Олимпиады в Пекине. Мишина и Галлямов устроили настоящую драму после падения с поддержки в произволке командного турнира. Они — действующие чемпионы мира, России и Европы. Почему ученики Тамары Москвиной не получили таких же высоких баллов и остались третьими? Вопрос риторический, увы.

Бойкова и Козловский дали повод придраться к себе

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/icyHgZLF2yw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна прекрасная спортивная пара, чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, с не менее шикарной короткой программой оказалась с совсем скромными баллами на промежуточной четвертой строчке. Повод к более низкой оценке пара дала сама — партнерша коснулась льда после выброса.

Но все остальное было исполнено на солидном уровне. Тодес, к которому ранее возникали вопросы, был доработан — это видно по прокату. Но тем не менее — лишь третий уровень. Невысокие GOE за все элементы, лишь одна надбавка выше 2 баллов — 2,49 за подкрутку.

Техника — 42,17 — на 4 (!) балла ниже, чем у Тарасовой и Морозова, которые делают более дешевую подкрутку (выброс риттбергер — базовая стоимость 5,00 против флипа за 5,30) и прыгают тулуп (базовая стоимость 4,20).

С параллельным тройным сальховом (базовая стоимость 4,30) у Бойковой и Козловского были проблемы в текущем сезоне. Но сегодня они прыгнули его идеально — как один человек. Тем не менее — лишь 78,59. Почти 6 баллов отставания от первого и второго места. Но разве они были так плохи?

Да, прокат не самый лучший в карьере ребят — они могут кататься намного сильнее. Но сегодня они явно заслужили оценки хотя бы за 80 баллов. Почему судьи приняли другое решение? Ответа нет, как и по оценке Мишиной и Галлямова. Вероятно, судейская бригада расставила приоритеты, поощрив две пары, занявшие первое и второе место. И строго отнеслась к двум другим дуэтам из сильнейшей разминки.