Щербакова хочет на чемпионат мира, а Трусова — домашней еды. Что сказали российские медалистки после церемонии награждения

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова с разным настроением вышли со сцены, установленной на площади перед главным стадионом Китая «Птичье гнездо» после награждения и прослушивания Первого концерта Чайковского. Предысторию вы знаете сами, поэтому сразу дадим слово главным героиням.

Трусова: «Ночью стояла на улице одна в ожидании машины»

— Саша, а где медаль?

— Сняла.

— Почему?

— Все, награждение закончилось.

— Интересно было посмотреть, что на ней изображено? Понравилась ли?

— Сейчас Аня придет и покажет.

— Как провели этот день?

— Хорошо.

— Настроение, судя по всему, не улучшилось.

— Нет. Я улыбаюсь. (снимает маску и показывает.).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PSmL5hYCrY8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Полегче стало на душе? День же прошел.

— У меня все хорошо.

— Удалось уже осознать, что вы вошли в историю, сделав пять четверных?

— Я долго к этому шла, поэтому осознала еще вчера. Было очень приятно, что именно на Олимпиаде удалось это сделать.

— Было какое-то облегчение, когда удалось приземлить пятый четверной?

— После последнего прыжка в целом я радовалась, что все элементы выполнила.

— Что было в голове, когда делали все эти прыжки? Страх, уверенность?

— Никогда не можешь быть уверенной на сто процентов. Перед каждым прыжком я думала, что надо сделать для следующего. Прыгала один, радовалась, успокаивалась, шла на другой. Каждый элемент старалась контролировать. Отпустила себя только на вращениях и дорожке.

— Был какой-то особенный настрой? Ведь это Олимпиада.

— Не могу сказать, что особо ощущала, что это Олимпиада. Понимала, но настраивалась на обычный прокат, где должна прыгнуть пять четверных.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaHi0vPM3Tr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Пять четверных удалось сделать на Олимпиаде. Что сыграло решающую роль?

— Считаю, что это не именно здесь. Я готовилась к этому времени, чтобы сделать в данный момент. Это не случайно получилось здесь. Это было постепенной работой, которая привела к успеху на Олимпиаде. Подходила к пику формы.

— Вчера вы упоминали про родных, собак. Созванивались, поговорили?

— Да, конечно. Я звоню постоянно. Родные, мне кажется, живут без ночи. Звоню — у них то ночь, то утро, то вечер. Им, наверное, тоже очень тяжело. По видео — немного не то.

— Поддержали вас?

— Собаки? Они мне ничего не говорят. Родители поддерживают. Алита и Элла слышат мой голос из телефона и реагируют.

— Когда вернетесь в Москву, что первым делом хотите сделать?

— Надеюсь, в Москву мне привезут собак. (Улыбается.).

— А потом? Поехать куда-то поесть вволю?

— После той, которая здесь, хочется домашней. Уже устала от здешней еды.

Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой 25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

— В китайский ресторан больше не пойдете?

— Китайскую кухню и здесь не ем. Стараюсь есть самое нейтральное.

— Что сейчас на душе?

— Не могу описать свои чувства.

— Есть мотивация продолжать кататься дальше? Вы говорили про несколько Олимпиад.

— Про две, не про три или больше. Про все, что будет дальше, я буду говорить потом. Сейчас я ничего не знаю.

— В вашей фанатской группе была информация, что вы очень поздно уехали с арены. То ли из-за допинг-контроля, то ли из-за эмоций, а потом приехала Этери Георгиевна. Можете рассказать о том, что было?

— Нет, Этери Георгиевны не было, никого. Я сдавала допинг-контроль, но быстро. Вышла на улицу в 00:41, а автобус отправился в 00:40, последний. После этого они час не могли найти транспорт, чтобы я могла уехать. Я просто час стояла на улице одна. Волонтеры ходили искали машину. Они разговаривали на китайском, поэтому я уходила на каток за интернетом, чтобы воспользоваться переводчиком. Через час нашли мне машину.

— Вчера вы сказали Этери Георгиевне: «Вы все знали». Что вы имели в виду?

— Этот вопрос комментировать не буду.

Щербакова: «Я не стеснялась радоваться. Просто была опустошена»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KOIegj4mVoI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Анна, можно обзор на медаль?

— Очень тяжелая. Самая тяжелая в жизни.

— А по красоте если оценивать?

— Мне кажется, олимпийская медаль в любом случае лучшая и самая красивая.

— Как провели ночь, день?

— Легла спать в девять утра на пару часов. И все. (Смеется.) Чувствую себя нормально, все хорошо.

— Вчера вы еще не могли понять, что происходит. А как сегодня?

— Осознания однозначно нет. После награждения полное опустошение, состояние без лишних мыслей, только радость.

— Удалось побыть одной?

— Да, удалось.

— Какие мысли сейчас и что первым делом в Москве сделать?

— Сейчас в голове никаких мыслей — пустота и радость. Когда появятся — не знаю. Хочу первым делом увидеться с родными и близкими. Они звонили, писали и переживали, слали фотографии и видео. Они потратили явно больше нервов, чем я, и больше переживали. Хочу поблагодарить за эти переживания не только во время соревнований, но и всей моей карьеры. Потому что все крутится вокруг моих соревнований, фигурного катания.

— Как вас поздравила Этери Георгиевна?

— Мы виделись перед награждением. Я подошла, поблагодарила ее, она меня поздравила. Каких-то особенных слов не было, просто поздравления и благодарность.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaHmg8IMA80/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaHmg8IMA80/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaHmg8IMA80/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Накануне была выдающаяся драма, вы между двух несчастий. Показалось, что вы не могли радоваться — просто неприлично.

— Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было такой драмы вокруг. Но я сама вчера не готова была радоваться. После объявления результатов будто закончились все эмоции. Я не расстроилась, не стеснялась радоваться, просто закончились эмоции. Может, из-за их переизбытка и для этого нужно время, чтобы разобраться с этим. То есть я испытала радость после проката, а потом потеряла все эмоции.

— На чемпионат мира поедете? Хочется?

— Думаю, да.

— Фанатизма меньше не становится?

— У меня сейчас даже нет ощущения, что соревнования закончились. Нет вот этого ощущения законченной работы. Пока так.

— Так впереди еще финал Кубка России, надо заявляться.

— Вот тут уже фанатизма не так много. (Смеется.) У нас еще Кубок Первого канала. Главный старт сезона! А завтра уже тренировки перед показательными. Надо вспомнить его. В последний раз катала показательные перед чемпионатом Европы. На нем был новый, он как раз был поставлен к главным стартам.

— Есть желание собрать все титулы? Финал «Гран-при» и чемпионат Европы остались.

— Загадывать про новые титулы не буду. Буду смотреть по себе, точно так же стараться работать, кататься.

— Здесь журналистом работает Алина Загитова. Не было у вас разговора? Она же как бы передала вам титул.

— Лично не встречались. Но она мне писала, поздравила, она поддерживала во время Олимпиады, писала и до. Мы с ней хорошо общаемся, в обычные тренировочные дни.

— С Нэйтаном Ченом (олимпийским чемпионом среди мужчин. — Прим. «СЭ») не созванивались?