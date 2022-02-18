Щербакова хочет на чемпионат мира, а Трусова — домашней еды. Что сказали российские медалистки после церемонии награждения

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
11
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Расписание событий
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
19.02скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины
19.02скороМужчины. Финал
Коньки. Мужчины
19.02скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
19.02скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
Керлинг. Женщины
19.02скороЖенщины. Матч за 3-е место
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Итог
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
19.02скороШвецияСловакия
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины
20.02скороЖенщины. Финал
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Щербакова хочет на чемпионат мира, а Трусова — домашней еды. Что сказали российские медалистки после церемонии награждения

Наши фигуристки в торжественной обстановке получили в Пекине свои награды.

Наверх
Источник: AFP 2022

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова с разным настроением вышли со сцены, установленной на площади перед главным стадионом Китая «Птичье гнездо» после награждения и прослушивания Первого концерта Чайковского. Предысторию вы знаете сами, поэтому сразу дадим слово главным героиням.

Трусова: «Ночью стояла на улице одна в ожидании машины»

— Саша, а где медаль?

— Сняла.

— Почему?

— Все, награждение закончилось.

— Интересно было посмотреть, что на ней изображено? Понравилась ли?

— Сейчас Аня придет и покажет.

— Как провели этот день?

— Хорошо.

— Настроение, судя по всему, не улучшилось.

— Нет. Я улыбаюсь. (снимает маску и показывает.).

Во время загрузки произошла ошибка.

— Полегче стало на душе? День же прошел.

— У меня все хорошо.

— Удалось уже осознать, что вы вошли в историю, сделав пять четверных?

— Я долго к этому шла, поэтому осознала еще вчера. Было очень приятно, что именно на Олимпиаде удалось это сделать.

— Было какое-то облегчение, когда удалось приземлить пятый четверной?

— После последнего прыжка в целом я радовалась, что все элементы выполнила.

— Что было в голове, когда делали все эти прыжки? Страх, уверенность?

— Никогда не можешь быть уверенной на сто процентов. Перед каждым прыжком я думала, что надо сделать для следующего. Прыгала один, радовалась, успокаивалась, шла на другой. Каждый элемент старалась контролировать. Отпустила себя только на вращениях и дорожке.

— Был какой-то особенный настрой? Ведь это Олимпиада.

— Не могу сказать, что особо ощущала, что это Олимпиада. Понимала, но настраивалась на обычный прокат, где должна прыгнуть пять четверных.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Пять четверных удалось сделать на Олимпиаде. Что сыграло решающую роль?

— Считаю, что это не именно здесь. Я готовилась к этому времени, чтобы сделать в данный момент. Это не случайно получилось здесь. Это было постепенной работой, которая привела к успеху на Олимпиаде. Подходила к пику формы.

— Вчера вы упоминали про родных, собак. Созванивались, поговорили?

— Да, конечно. Я звоню постоянно. Родные, мне кажется, живут без ночи. Звоню — у них то ночь, то утро, то вечер. Им, наверное, тоже очень тяжело. По видео — немного не то.

— Поддержали вас?

— Собаки? Они мне ничего не говорят. Родители поддерживают. Алита и Элла слышат мой голос из телефона и реагируют.

— Когда вернетесь в Москву, что первым делом хотите сделать?

— Надеюсь, в Москву мне привезут собак. (Улыбается.).

— А потом? Поехать куда-то поесть вволю?

— После той, которая здесь, хочется домашней. Уже устала от здешней еды.

Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

— В китайский ресторан больше не пойдете?

— Китайскую кухню и здесь не ем. Стараюсь есть самое нейтральное.

— Что сейчас на душе?

— Не могу описать свои чувства.

— Есть мотивация продолжать кататься дальше? Вы говорили про несколько Олимпиад.

— Про две, не про три или больше. Про все, что будет дальше, я буду говорить потом. Сейчас я ничего не знаю.

— В вашей фанатской группе была информация, что вы очень поздно уехали с арены. То ли из-за допинг-контроля, то ли из-за эмоций, а потом приехала Этери Георгиевна. Можете рассказать о том, что было?

— Нет, Этери Георгиевны не было, никого. Я сдавала допинг-контроль, но быстро. Вышла на улицу в 00:41, а автобус отправился в 00:40, последний. После этого они час не могли найти транспорт, чтобы я могла уехать. Я просто час стояла на улице одна. Волонтеры ходили искали машину. Они разговаривали на китайском, поэтому я уходила на каток за интернетом, чтобы воспользоваться переводчиком. Через час нашли мне машину.

— Вчера вы сказали Этери Георгиевне: «Вы все знали». Что вы имели в виду?

— Этот вопрос комментировать не буду.

Щербакова: «Я не стеснялась радоваться. Просто была опустошена»

Во время загрузки произошла ошибка.

— Анна, можно обзор на медаль?

— Очень тяжелая. Самая тяжелая в жизни.

— А по красоте если оценивать?

— Мне кажется, олимпийская медаль в любом случае лучшая и самая красивая.

— Как провели ночь, день?

— Легла спать в девять утра на пару часов. И все. (Смеется.) Чувствую себя нормально, все хорошо.

— Вчера вы еще не могли понять, что происходит. А как сегодня?

— Осознания однозначно нет. После награждения полное опустошение, состояние без лишних мыслей, только радость.

— Удалось побыть одной?

— Да, удалось.

— Какие мысли сейчас и что первым делом в Москве сделать?

— Сейчас в голове никаких мыслей — пустота и радость. Когда появятся — не знаю. Хочу первым делом увидеться с родными и близкими. Они звонили, писали и переживали, слали фотографии и видео. Они потратили явно больше нервов, чем я, и больше переживали. Хочу поблагодарить за эти переживания не только во время соревнований, но и всей моей карьеры. Потому что все крутится вокруг моих соревнований, фигурного катания.

— Как вас поздравила Этери Георгиевна?

— Мы виделись перед награждением. Я подошла, поблагодарила ее, она меня поздравила. Каких-то особенных слов не было, просто поздравления и благодарность.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Накануне была выдающаяся драма, вы между двух несчастий. Показалось, что вы не могли радоваться — просто неприлично.

— Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было такой драмы вокруг. Но я сама вчера не готова была радоваться. После объявления результатов будто закончились все эмоции. Я не расстроилась, не стеснялась радоваться, просто закончились эмоции. Может, из-за их переизбытка и для этого нужно время, чтобы разобраться с этим. То есть я испытала радость после проката, а потом потеряла все эмоции.

— На чемпионат мира поедете? Хочется?

— Думаю, да.

— Фанатизма меньше не становится?

— У меня сейчас даже нет ощущения, что соревнования закончились. Нет вот этого ощущения законченной работы. Пока так.

— Так впереди еще финал Кубка России, надо заявляться.

— Вот тут уже фанатизма не так много. (Смеется.) У нас еще Кубок Первого канала. Главный старт сезона! А завтра уже тренировки перед показательными. Надо вспомнить его. В последний раз катала показательные перед чемпионатом Европы. На нем был новый, он как раз был поставлен к главным стартам.

— Есть желание собрать все титулы? Финал «Гран-при» и чемпионат Европы остались.

— Загадывать про новые титулы не буду. Буду смотреть по себе, точно так же стараться работать, кататься.

— Здесь журналистом работает Алина Загитова. Не было у вас разговора? Она же как бы передала вам титул.

— Лично не встречались. Но она мне писала, поздравила, она поддерживала во время Олимпиады, писала и до. Мы с ней хорошо общаемся, в обычные тренировочные дни.

— С Нэйтаном Ченом (олимпийским чемпионом среди мужчин. — Прим. «СЭ») не созванивались?

— Нет, мы не настолько близки. (Смеется.) Но я его видела на трибунах перед разминкой. Может быть, и это подбодрило. Мы ехали с ним в одном автобусе на каток, знала, что он приедет посмотреть.

Главные темы
Что сказали российские фигуристки после церемонии награждения
Кулижников остался без олимпийской медали, и это на совести МОК
Сергей Ридзик — бронзовых дел мастер. Героическая история медали
Китайцы с мировым рекордом обошли все три российских пары
Российские фигуристы заняли второе и третье место в короткой программе на Играх
В ISU объяснили, почему Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине
Вэньцзин Суй и Хань Цун установили мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022
Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили личный рекорд в короткой программе на ОИ
Камила Валиева будет представлена к государственной награде
Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал со Швецией на Олимпийских играх
«Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери». Ридзик сквозь слезы обратился к жене на Олимпиаде
Губерниев: Ставлю биатлонистам за Пекин оценку четыре. Плохо, что без золота, хоть и были шансы
Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова во время исполнения своей произвольной программы
Опубликованы составы сборных России и Норвегии на мужской лыжный марафон на 50 км на ОИ
В МОК обсудят вопрос участия несовершеннолетних в Олимпийских играх
Чернышенко о словах Баха про окружение Валиевой: «Разочарованы, что он создает вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдает как голос МОК»
Йоханнес Бе обошел Фуркада и стал вторым после Бьорндалена по медалям Олимпийских игр в биатлоне
Йоханнес Бе победил в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, Логинов — 15-й, Латыпов — 19-й
Нидерландский конькобежец Крол выиграл золото Олимпиады на дистанции 1000 м, Муштаков занял 8-е место
Тереза Йохауг: «Знаю, что в воскресенье бегу свою последнюю олимпийскую гонку»
Чемпионка без звёздочки. Почему провал Валиевой на Олимпиаде сделает её только сильнее
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
«Русские — худший кошмар». В Швеции боятся встречи с нашими в полуфинале Олимпиады
Белорусские биатлонистки не попали в число призеров масс-старта Олимпиады
Резцова стала пятой в масс-старте на ОИ, Бреза-Буше выиграла гонку
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде-2022
Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпийских игр
Сколько зарабатывает Александр Большунов и на что тратит деньги
Трусова должна была стать чемпионкой. Разбираемся, как судили девушек на Олимпиаде
Олимпиада-2022. Россия — Швеция: прогнозы и ставки
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
25Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
10Пекин-2022: лучшие кадры 17 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 17 февраля
18Пекин-2022: лучшие кадры 16 февраля
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 16 февраля
16Россия обыграла Данию и вышла в полуфинал
20Пекин-2022: лучшие кадры 15 февраля
Как сборная России играла в полуфиналах Олимпиад — статистика и результаты встреч
Глава МОК: после выступления Валиеву встречали с холодом. У меня мурашки по коже пошли
Президент МОК: мы не хотели, чтобы Камила Валиева участвовала в Олимпиаде
«Перед Олимпиадой сделал ставку на победу Щербаковой. И не прогадал». Колонка Евгения Плющенко
Валиева вернется из Пекина в Москву 18 февраля
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова — об итогах Олимпийских игр — 2022
Китайская фристайлистка Гу Айлин стала олимпийской чемпионкой в дисциплине «хафпайп»
CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки
Сколько золота возьмет Россия 18 февраля: Ридзик — фаворит в ски-кроссе, Латыпов реабилитируется за эстафету
Ольга Фаткулина: Знаменосец — самое позитивное, что было со мной за все Игры
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь