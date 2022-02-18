Япония и Великобритания вышли в финал женского олимпийского турнира по керлингу
Завершились матчи ½ финала турнира по керлингу среди женских команд на Олимпиаде в Пекине.
Завершились матчи ½ финала турнира по керлингу среди женских команд на Олимпиаде в Пекине.
Сборная Японии обыграла сборную Швейцарии (8:6). Сборная Великобритании победила команду Швеции (12:11). Для победы им понадобился экстра-энд.
В финале Япония сыграет с Великобританией. Матч состоится 20 февраля и начнется в 04.05 по московскому времени.
19 января Швейцария и Швеция сыграют за третье место. Игра стартует в 15.05 по Москве.
Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.