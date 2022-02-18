Призёр Олимпийских игр Елистратов подвёл итоги выступления на Олимпиаде

Елистратов стал бронзовым призёром Олимпийских игр на дистанции 1500 метров. Также он участвовал в двух эстафетах: в составе мужской команды занял четвёртое место, в миксте — седьмое. На дистанции 1000 метров Елистратов занял 21-е место.

«Что касается итогов, что-то получилось, а что-то нет. Конечно, всегда хочется золото. но тот результат, который есть — то, что заслуживаю. У меня есть пару дней отдохнуть. Затем буду готовиться к ЧМ, где я хочу достойно выступить», — передаёт слова Елистратова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Кроме Елистратова, личную медаль России в шорт-треке на Играх в Пекине принёс Константин Ивлиев, ставший серебряным призёром на дистанции 500 метров.