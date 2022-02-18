Выход в финал несколько раз висел на волоске. Но Россия выбралась и сразится за золото!

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
11
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Расписание событий
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
19.02скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины
19.02скороМужчины. Финал
Коньки. Мужчины
19.02скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
19.02скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
Керлинг. Женщины
19.02скороЖенщины. Матч за 3-е место
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Итог
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
19.02скороШвецияСловакия
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины
20.02скороЖенщины. Финал
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
19:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Выход в финал несколько раз висел на волоске. Но Россия выбралась и сразится за золото!

Команда Алексея Жамнова долго бодалась со шведами и решила исход матча только в серии буллитов.

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Перетягивание каната

Алексей Жамнов не удивил составом на полуфинал. Перестановки перед шведами предсказывали упорный матч, в котором победит не тот, кто превзойдет соперника в творчестве и созидании, а тот, кто совершит меньше ошибок. Легко объясняется, почему из состава выпал проваливающий Олимпиаду Станислав Галиев. В первом звене с Шипачевым и Чибисовым его заменил Кирилл Семенов, который способен подстраховать Вадима и упростить игру. Креатива меньше, зато спокойнее.

С действиями ведущего звена связан первый потенциально опасный отрезок шведов в нашей зоне. Андрей Чибисов получил необязательное удаление, сразу вспомнились «подвиги» российского меньшинства в прошлых матчах, и за Ивана Федотова стало тревожно. Впрочем, его партнеры сыграли цепко и надежно и не дали шведам легкой жизни. Ни одного острого момента спецбригады «Тре Крунур» не создали.

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Россияне придерживались примитивной тактики. Голкипера шведов Ларса Юханссона, которого все успели изучить за годы в КХЛ, нагружали бросками из любых позиций. Видим пространство — грузим на ворота. Против вратаря без явных слабых мест это не особо помогало. Ивана Федотова тревожили набросами от синей линии. Подключающиеся к атаке защитники не стеснялись проверять голкипера издали. Один из бросков после рикошета пришелся в ближнюю штангу. Пронесло.

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Второй период начался для россиян по благоприятному сценарию. Голы в первой смене нередко надламывают соперников. 15 cекунд хватило Антону Слепышеву, чтобы создать и реализовать момент самому. Форвард оторвался от защитника и разобрался с Юханссоном. Жамнов который раз выпускает на первую смену номинально третье — сдерживающее звено. Задумка тренера сработала очень вовремя. Тройка Павла Карнаухова организовала важную шайбу.

Команды показывали неплохие скорости. Однако осознанных позиционных атак генерировали катастрофически мало. Активность шведов сводилась к суете у бортов и неопасным броскам. Словно все эмоции и ресурсы они оставили в тяжелейшем четвертьфинале с Канадой. А Россию вышли обыгрывать только за счет контроля шайбы без должного обострения. Моментов, которые могли зацепить внимание, не хватало. Равенство по броскам не отражало реальной картины — опасности у ворот Юханссона возникало больше.

Спас зрелище и добавил матчу нерва гол «Тре Крунур» в третьем периоде. Шведы сравняли счет на 47-й минуте. Настырный Антон Ландер доказал тезис, что все золото — на пятаке. Шведский форвард освободился перед воротами и оказался первым на добивании. Сравняв счет, скандинавы ожили и бросились вперед, почувствовав, что россиян озадачил пропущенный гол. Несколько смен после шайбы Ландера Федотову пришлось творить чудеса, а эпизодами нашим откровенно везло.

Игра на нервах

Овертайм — логичный итог концовки третьего периода. На первый план вышла дуэль вратарей. Нагрузка на Федотова и Юхансонна за три периода распределилась поровну. Эпизодами активнее были россияне, затем включались шведы. В овертайме «Тре Крунур» чаще и рациональнее владели шайбой. Контроль — основное преимущество, которое поможет забить в формате «три на три». Вспомнил сразу последний чемпионат мира, когда сборная Валерия Брагина уступила в овертайме Канаде, после которого Антон Слепышев произнес вошедшую в историю фразу, что при «три на три» не играют комбинации. Сегодня они прослеживались — чаще у шведов, чем у наших, — но избежать буллитов не помогли.

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Крепче нервы оказались у Ивана Федотова. Шведы вели, но Егор Яковлев реализовал важную попытку и отложил развязку полуфинала. Путевку в золотой матч России принес Арсений Грицюк, реализовавший решающий буллит. В 20 лет! Еще год назад форвард не проходил в основной состав «Авангарда», а сейчас попал в олимпийскую сборную и решил исход полуфинала. Выкатил на бросок так, словно за карьеру положил под сотню таких буллитов. Готовимся к финалу с Финляндией. Послезавтра команде Алексея Жамнова представится отличный шанс отомстить Суоми за досадные поражения на прошлых турнирах, включая Игры-2014 в Сочи.

Михаил Скрыль

Россия
2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Швеция
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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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