Выход в финал несколько раз висел на волоске. Но Россия выбралась и сразится за золото!

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Перетягивание каната

Алексей Жамнов не удивил составом на полуфинал. Перестановки перед шведами предсказывали упорный матч, в котором победит не тот, кто превзойдет соперника в творчестве и созидании, а тот, кто совершит меньше ошибок. Легко объясняется, почему из состава выпал проваливающий Олимпиаду Станислав Галиев. В первом звене с Шипачевым и Чибисовым его заменил Кирилл Семенов, который способен подстраховать Вадима и упростить игру. Креатива меньше, зато спокойнее.

С действиями ведущего звена связан первый потенциально опасный отрезок шведов в нашей зоне. Андрей Чибисов получил необязательное удаление, сразу вспомнились «подвиги» российского меньшинства в прошлых матчах, и за Ивана Федотова стало тревожно. Впрочем, его партнеры сыграли цепко и надежно и не дали шведам легкой жизни. Ни одного острого момента спецбригады «Тре Крунур» не создали.

Россияне придерживались примитивной тактики. Голкипера шведов Ларса Юханссона, которого все успели изучить за годы в КХЛ, нагружали бросками из любых позиций. Видим пространство — грузим на ворота. Против вратаря без явных слабых мест это не особо помогало. Ивана Федотова тревожили набросами от синей линии. Подключающиеся к атаке защитники не стеснялись проверять голкипера издали. Один из бросков после рикошета пришелся в ближнюю штангу. Пронесло.

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Второй период начался для россиян по благоприятному сценарию. Голы в первой смене нередко надламывают соперников. 15 cекунд хватило Антону Слепышеву, чтобы создать и реализовать момент самому. Форвард оторвался от защитника и разобрался с Юханссоном. Жамнов который раз выпускает на первую смену номинально третье — сдерживающее звено. Задумка тренера сработала очень вовремя. Тройка Павла Карнаухова организовала важную шайбу.

Команды показывали неплохие скорости. Однако осознанных позиционных атак генерировали катастрофически мало. Активность шведов сводилась к суете у бортов и неопасным броскам. Словно все эмоции и ресурсы они оставили в тяжелейшем четвертьфинале с Канадой. А Россию вышли обыгрывать только за счет контроля шайбы без должного обострения. Моментов, которые могли зацепить внимание, не хватало. Равенство по броскам не отражало реальной картины — опасности у ворот Юханссона возникало больше.

Спас зрелище и добавил матчу нерва гол «Тре Крунур» в третьем периоде. Шведы сравняли счет на 47-й минуте. Настырный Антон Ландер доказал тезис, что все золото — на пятаке. Шведский форвард освободился перед воротами и оказался первым на добивании. Сравняв счет, скандинавы ожили и бросились вперед, почувствовав, что россиян озадачил пропущенный гол. Несколько смен после шайбы Ландера Федотову пришлось творить чудеса, а эпизодами нашим откровенно везло.

Игра на нервах

Овертайм — логичный итог концовки третьего периода. На первый план вышла дуэль вратарей. Нагрузка на Федотова и Юхансонна за три периода распределилась поровну. Эпизодами активнее были россияне, затем включались шведы. В овертайме «Тре Крунур» чаще и рациональнее владели шайбой. Контроль — основное преимущество, которое поможет забить в формате «три на три». Вспомнил сразу последний чемпионат мира, когда сборная Валерия Брагина уступила в овертайме Канаде, после которого Антон Слепышев произнес вошедшую в историю фразу, что при «три на три» не играют комбинации. Сегодня они прослеживались — чаще у шведов, чем у наших, — но избежать буллитов не помогли.

Крепче нервы оказались у Ивана Федотова. Шведы вели, но Егор Яковлев реализовал важную попытку и отложил развязку полуфинала. Путевку в золотой матч России принес Арсений Грицюк, реализовавший решающий буллит. В 20 лет! Еще год назад форвард не проходил в основной состав «Авангарда», а сейчас попал в олимпийскую сборную и решил исход полуфинала. Выкатил на бросок так, словно за карьеру положил под сотню таких буллитов. Готовимся к финалу с Финляндией. Послезавтра команде Алексея Жамнова представится отличный шанс отомстить Суоми за досадные поражения на прошлых турнирах, включая Игры-2014 в Сочи.