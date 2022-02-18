«Пока не пришло осознание, что мы сотворили». Хоккеисты сборной России — об эпичной победе над Швецией на Олимпиаде

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В полуфинале Олимпиады-2022 сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Швеции — 2:1. Итоги напряженного матча подвели капитан Вадим Шипачев, защитник Егор Яковлев, нападающие Вадим Шипачев и Арсений Грицюк.

Вадим Шипачев: «Мы верили друг в друга и в тех ребят, которые били буллиты»

— Мы очень сильно нервничали. А вы?

— Мы тоже. Очень рад, что мы выиграли. Отыгрались по буллитам. Верили друг в друга. Пацаны все красавцы.

— Почему вас не поставили бить буллит?

— Потому что я их не бью. Есть ребята помастеровитее меня.

— Что чувствовали, когда стояли обнявшись на буллитах?

— Мы верили друг в друга и в тех ребят, которые били буллиты. Федотов красавец. Мы были дружны и рады, что идем дальше.

— Почему был такой тяжелый овертайм? Показалось, что шведы были более изобретательны.

— Не знаю.

Никита Гусев: «Мы очень нервничали, сейчас самое необходимое — пойти отдохнуть»

— Расскажите про буллиты.

— Что там рассказывать, главное, что выиграли.

— Как удалось забить свою важную попытку?

— Я немножко был уже «холодный» в конце, но удалось все сделать. А самое главное, что мы выиграли.

— В России все пили валидол.

— Мы тоже очень нервничали, так что сейчас самое необходимое — пойти отдохнуть.

— Когда шведы забили, показалось, что вы потеряли концентрацию и свою игру.

— Нет, мы продолжали играть дальше.

— А то, что били дважды буллит уже после забитого — как там все определялось?

— Просто сказали, что я иду. Я знал, что буду делать. Просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он нас знает.

Егор Яковлев: «Спасибо моему спортивному психологу»

— Что вы чувствовали, когда шли бить буллит?

— Я не знаю. До сих пор не отошел. Выходил, знал, что буду делать. Я целенаправленно бросал под подмышку. Спасибо Данису Зарипову. Я очень много смотрю буллиты. У себя в команде я штатный буллитер, и постоянно бью их. Как-то разговаривали с Данисом об этом, что под подмышкой у вратарей мертвая зона, туда можно бросать. Единственное, я переживал что в сборной Швеции есть ребята, с которыми я вместе играл. Боялся, что они подскажут вратарю. Хорошо, что все так закончилось. Самый главный матч за последние 4 года нас ожидает.

— Это исторический момент. Как вы смогли сохранить нервы?

— Честно, не понимал этого. Просто выходил и бил. Спасибо моему спортивному психологу (смеется).

— Пользуетесь услугами психолога?

— Да.

— Почему так тяжело сложился овертайм?

— Все понимали, что один бросок может все решить. Поэтому действовали с осторожностью.

— Рады за Грицюка?

— Очень рады. Принес нам победу. Федотов тоже красавец, держал нас в игре до последнего. Арсений умница, он нам подарил финал.

— Как вы определяли очередность бьющих буллиты?

— Не знаю, мне привычно бросать пятым. Просто сказали готовиться перед началом. Не знал, каким я буду бросать.

Арсений Грицюк: «Я виноват в первом голе. Очень хотел исправиться»

— Уже поняли, что сотворили?

— Пока что осознание еще не пришло.

— Расскажите про буллит?

— А я всем говорю, что я виноват в первом голе. Я потерял шайбу в чужой зоне. Потерял игрока за спиной и у меня это «сидело» весь матч. Моя ошибка могла навредить всей команде, я очень хотел исправиться. Рад, что Ваня Федотов дал нам шанс. Очередь дошла до меня, я сразу знал, что буду делать.

— И что же?

— То, что вы увидели.

— Руки не дрожали?

— Да у многих шансы были. Егор Яковлев нас вытащил, ответственный буллит был. Надо просто подходить к этому спокойно. Если ты умеешь бить, то почему бы не попробовать.

— Спать сегодня будете? После такого-то матча?

— Не знаю, посмотрим.

— Вы сами попросились бить или вам сказали?

— Конечно сказали.

— В клубе как часто вы бьете буллиты?

— Постоянно. Я их люблю, это игра один на один между тобой и вратарем. Кто кого переиграет.

— Говорят, что это лотерея. Согласны?

— Сто процентов. Сколько бы мастерства у тебя ни было, ты можешь пятьсот раз забить и выйти на решающий бросок и не забить.

— Вы знали слабые места Юханссона?