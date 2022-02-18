«Пока не пришло осознание, что мы сотворили». Хоккеисты сборной России — об эпичной победе над Швецией на Олимпиаде

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
11
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Расписание событий
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
19.02скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины
19.02скороМужчины. Финал
Коньки. Мужчины
19.02скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
19.02скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
Керлинг. Женщины
19.02скороЖенщины. Матч за 3-е место
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Итог
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
19.02скороШвецияСловакия
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины
20.02скороЖенщины. Финал
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
19:50 (мск), источник: Sport24

«Пока не пришло осознание, что мы сотворили». Хоккеисты сборной России — об эпичной победе над Швецией на Олимпиаде

Говорят Грицюк, Гусев, Шипачев и Яковлев.

Наверх
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

В полуфинале Олимпиады-2022 сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Швеции — 2:1. Итоги напряженного матча подвели капитан Вадим Шипачев, защитник Егор Яковлев, нападающие Вадим Шипачев и Арсений Грицюк.

Вадим Шипачев: «Мы верили друг в друга и в тех ребят, которые били буллиты»

Источник: Sport24

— Мы очень сильно нервничали. А вы?

— Мы тоже. Очень рад, что мы выиграли. Отыгрались по буллитам. Верили друг в друга. Пацаны все красавцы.

— Почему вас не поставили бить буллит?

— Потому что я их не бью. Есть ребята помастеровитее меня.

— Что чувствовали, когда стояли обнявшись на буллитах?

— Мы верили друг в друга и в тех ребят, которые били буллиты. Федотов красавец. Мы были дружны и рады, что идем дальше.

— Почему был такой тяжелый овертайм? Показалось, что шведы были более изобретательны.

— Не знаю.

Никита Гусев: «Мы очень нервничали, сейчас самое необходимое — пойти отдохнуть»

Источник: Sport24

— Расскажите про буллиты.

— Что там рассказывать, главное, что выиграли.

— Как удалось забить свою важную попытку?

— Я немножко был уже «холодный» в конце, но удалось все сделать. А самое главное, что мы выиграли.

— В России все пили валидол.

— Мы тоже очень нервничали, так что сейчас самое необходимое — пойти отдохнуть.

— Когда шведы забили, показалось, что вы потеряли концентрацию и свою игру.

— Нет, мы продолжали играть дальше.

— А то, что били дважды буллит уже после забитого — как там все определялось?

— Просто сказали, что я иду. Я знал, что буду делать. Просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он нас знает.

Егор Яковлев: «Спасибо моему спортивному психологу»

Источник: Sport24

— Что вы чувствовали, когда шли бить буллит?

— Я не знаю. До сих пор не отошел. Выходил, знал, что буду делать. Я целенаправленно бросал под подмышку. Спасибо Данису Зарипову. Я очень много смотрю буллиты. У себя в команде я штатный буллитер, и постоянно бью их. Как-то разговаривали с Данисом об этом, что под подмышкой у вратарей мертвая зона, туда можно бросать. Единственное, я переживал что в сборной Швеции есть ребята, с которыми я вместе играл. Боялся, что они подскажут вратарю. Хорошо, что все так закончилось. Самый главный матч за последние 4 года нас ожидает.

— Это исторический момент. Как вы смогли сохранить нервы?

— Честно, не понимал этого. Просто выходил и бил. Спасибо моему спортивному психологу (смеется).

— Пользуетесь услугами психолога?

— Да.

— Почему так тяжело сложился овертайм?

— Все понимали, что один бросок может все решить. Поэтому действовали с осторожностью.

— Рады за Грицюка?

— Очень рады. Принес нам победу. Федотов тоже красавец, держал нас в игре до последнего. Арсений умница, он нам подарил финал.

— Как вы определяли очередность бьющих буллиты?

— Не знаю, мне привычно бросать пятым. Просто сказали готовиться перед началом. Не знал, каким я буду бросать.

Арсений Грицюк: «Я виноват в первом голе. Очень хотел исправиться»

Источник: Sport24

— Уже поняли, что сотворили?

— Пока что осознание еще не пришло.

— Расскажите про буллит?

— А я всем говорю, что я виноват в первом голе. Я потерял шайбу в чужой зоне. Потерял игрока за спиной и у меня это «сидело» весь матч. Моя ошибка могла навредить всей команде, я очень хотел исправиться. Рад, что Ваня Федотов дал нам шанс. Очередь дошла до меня, я сразу знал, что буду делать.

— И что же?

— То, что вы увидели.

— Руки не дрожали?

— Да у многих шансы были. Егор Яковлев нас вытащил, ответственный буллит был. Надо просто подходить к этому спокойно. Если ты умеешь бить, то почему бы не попробовать.

— Спать сегодня будете? После такого-то матча?

— Не знаю, посмотрим.

— Вы сами попросились бить или вам сказали?

— Конечно сказали.

— В клубе как часто вы бьете буллиты?

— Постоянно. Я их люблю, это игра один на один между тобой и вратарем. Кто кого переиграет.

— Говорят, что это лотерея. Согласны?

— Сто процентов. Сколько бы мастерства у тебя ни было, ты можешь пятьсот раз забить и выйти на решающий бросок и не забить.

— Вы знали слабые места Юханссона?

— Я просто смотрел, как ребята исполняют. Выходил уже с одной мыслью.

Россия
2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Швеция
 «Очень страшно. Ужас». Украинская красавица-каратистка высказалась о войне
«Идиоты, очнитесь!» Русская телезвезда жестко ответила украинцам на обвинения в пропаганде войны
Главные темы
Россия обыграла Швецию и сразится за золото Олимпийских игр
Китайцы с мировым рекордом обошли все три российские пары
Что сказали российские фигуристки после церемонии награждения
Игроки сборной России рассказали об эпичной победе над Швецией
Сергеева и Беломестных поднялись на семь позиций после второй попытки на ОИ
Российские фигуристы заняли второе и третье место в короткой программе на Играх
В ISU объяснили, почему Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине
Вэньцзин Суй и Хань Цун установили мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022
Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили личный рекорд в короткой программе на ОИ
Сергей Ридзик — бронзовых дел мастер. Героическая история очередной медали
Как уничтожали Кулижникова. МОК оставил без олимпийской медали самого талантливого конькобежца в истории
Камила Валиева будет представлена к государственной награде
Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал со Швецией на Олимпийских играх
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Никита Нестеров поздравляет Ивана Федотова с выходом в финал хоккейного турнира
«Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери». Ридзик сквозь слезы обратился к жене на Олимпиаде
Губерниев: Ставлю биатлонистам за Пекин оценку четыре. Плохо, что без золота, хоть и были шансы
Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей
Опубликованы составы сборных России и Норвегии на мужской лыжный марафон на 50 км на ОИ
В МОК обсудят вопрос участия несовершеннолетних в Олимпийских играх
Чернышенко о словах Баха про окружение Валиевой: «Разочарованы, что он создает вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдает как голос МОК»
Йоханнес Бе обошел Фуркада и стал вторым после Бьорндалена по медалям Олимпийских игр в биатлоне
Йоханнес Бе победил в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, Логинов — 15-й, Латыпов — 19-й
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Нидерландский конькобежец Крол выиграл золото Олимпиады на дистанции 1000 м, Муштаков занял 8-е место
Тереза Йохауг: «Знаю, что в воскресенье бегу свою последнюю олимпийскую гонку»
Чемпионка без звёздочки. Почему провал Валиевой на Олимпиаде сделает её только сильнее
«Русские — худший кошмар». В Швеции боятся встречи с нашими в полуфинале Олимпиады
Белорусские биатлонистки не попали в число призеров масс-старта Олимпиады
Резцова стала пятой в масс-старте на ОИ, Бреза-Буше выиграла гонку
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде-2022
Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпийских игр
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
25Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
10Пекин-2022: лучшие кадры 17 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 17 февраля
18Пекин-2022: лучшие кадры 16 февраля
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 16 февраля
16Россия обыграла Данию и вышла в полуфинал
20Пекин-2022: лучшие кадры 15 февраля
Сколько зарабатывает Александр Большунов и на что тратит деньги
Трусова должна была стать чемпионкой. Разбираемся, как судили девушек на Олимпиаде
Олимпиада-2022. Россия — Швеция: прогнозы и ставки
Как сборная России играла в полуфиналах Олимпиад — статистика и результаты встреч
Глава МОК: после выступления Валиеву встречали с холодом. У меня мурашки по коже пошли
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Президент МОК: мы не хотели, чтобы Камила Валиева участвовала в Олимпиаде
«Перед Олимпиадой сделал ставку на победу Щербаковой. И не прогадал». Колонка Евгения Плющенко
Валиева вернется из Пекина в Москву 18 февраля
«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова — об итогах Олимпийских игр — 2022
Китайская фристайлистка Гу Айлин стала олимпийской чемпионкой в дисциплине «хафпайп»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь